快訊

關稅戰再起！大陸出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

超暖心天王 木村拓哉「每人一個香奈兒」謝台灣保鑣

川普關稅後 再盯上台灣！美商務部長：正試圖把晶片製造業奪回來

彰化5處入選百大文化基地 縣府續推多元旅遊體驗

中央社／ 彰化縣4日電

彰化縣5大文化基地獲選百大文化基地，縣府今天表示，持續推動更多元文化體驗，結合周邊景點、鄉鎮特色場域、手作工藝、生態旅遊，打造專屬中部「濁水沃土」的文化旅遊路線。

八堡圳頭文化創生行動基地、王功海牛文化基地、田中窯創意園區、長源醫院—鹿港歷史影像館、洛津組合—鹿港大街創生基地，入選第1屆百大文化基地，5處各獲入選證明及新台幣50萬元獎勵，彰化縣長王惠美表示，代表地方文化價值和潛力獲肯定，也盼未來進行更多文化活動和創意計畫，成為交流與合作重要據點。

彰化縣文化局今天透過新聞稿表示，八堡圳頭文化創生行動基地長期將文化價值融入地方發展，整合跨域資源，每年依四季辦理特色活動，如春天「花現鐵道」、夏天「黑泥田」；王功海牛文化基地以延續海牛文化為出發點，動員居民參與，積極規劃海牛學校、培訓接班海牛，更將安排退休海牛與耕牛安養處所。

田中窯創意園區近年成為具話題性貓村，除示範柴燒工法與提供陶藝體驗，也推動一日學徒與戶外教學；鹿港歷史影像館由熱愛老屋團隊以文史調研、空間修復、經營規劃為基礎，進行全週期修復及再利用，透過研究、訪談、文物及影像資料彙整，策劃多檔主題特展。

鹿港大街創生基地從地方特色出發，結合團隊多年蹲點及社區相處經驗，規劃建築空間、產業工藝、文化記憶等主題，融合地方青年與店家經驗分享，重現百年古鎮魅力；文化局表示，每處文化基地蘊藏獨特故事內涵，無論是工藝技術傳承、歷史脈絡發展、文化資產保護與再生，都讓彰化成為台灣文化璀璨縮影。

海牛 鹿港

延伸閱讀

彰化風水寶地清明人潮多 社頭鄉農會奉茶擺攤行銷

清明連假二天…彰化公墓火警18件 消防局長呼籲這件事

彰化龍眼花苞大爆發！蜜蜂健康 蜂農祈求天公作美

彰化五大基地入選文化部百大文化基地 各獲50萬元獎勵

相關新聞

南投縣殯儀館2期工程5月完工 預計明年初營運

南投縣立殯儀館3年前擴建，二期工程主題將在5月完工，加上內部裝修及一、二銜接，預計明年初啟用，增加禮廳7間、獨立靈堂27...

彰化風水寶地清明人潮多 社頭鄉農會奉茶擺攤行銷

彰化縣社頭鄉朝興公園化公墓背坐八卦山，面對彰化平原，吸引鄰近鄉鎮市民把先人送到這裡長眠，鄉農會看準清明連假商機，一連6年...

彰化龍眼花苞大爆發！蜜蜂健康 蜂農祈求天公作美

氣候不穩定、病蟲害多，近年蜂蜜產量低，去年不到三成，今年彰化縣八卦山龍眼花苞爆量，蜜蜂健康狀況穩定，若無大雨和更低溫度，...

彰化五大基地入選文化部百大文化基地 各獲50萬元獎勵

彰化縣八堡圳頭文化創生行動基地、王功海牛文化基地、田中窯創意園區、長源醫院鹿港歷史影像館及洛津組合鹿港大街創生基地入選文...

手刀開搶！台中大坑夜訪螢火蟲秘境4月7日開放報名

台中大坑生態園區迎接螢火蟲季節來臨，4月12日、13日、19日將舉辦大坑蝶螢嘉年華，有夜訪螢火蟲祕境、生態解說等，4月7...

剉咧等？露營場3月起無汙水設備要罰 中市府：初期以輔導為主

近年露營風氣盛，環境部依水汙法公告「禁止足使水汙染行為」今年3月上路，傳出對無汙水設備的露營場開罰，讓業者「剉咧等」。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。