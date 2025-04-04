彰化風水寶地清明人潮多 社頭鄉農會奉茶擺攤行銷

彰化縣社頭鄉朝興公園化公墓背坐八卦山，面對彰化平原，吸引鄰近鄉鎮市民把先人送到這裡長眠，鄉農會看準清明連假商機，一連6年設攤奉茶並展售農特產品，形成少見的清明景觀。

朝興公園化公墓面積18公墓，地理位置好，塔位約3萬4千個，墓葬區約2500位，光是塔位使用率近九成，每年清明前一周的假日即湧現掃墓人潮，公墓懷親堂前上午8點到下午5點祭祀先人的民眾絡繹不絕，祭祀時停留至少半小時，社頭鄉農認為這是曝光好機會，奉茶兼擺攤展售農特產品。

鄉長蕭浚二擔任公職之前是社頭鄉農會總幹事，到朝興公園化公墓設攤出自他的靈感，今年與鄉公所服務台相鄰，他和現任鄉農會總幹事蕭良珍、鄉民代表蕭妤亘等人一起招呼民眾喝茶，順便「看一下」鄉農會的芭樂心葉茶、龍眼乾、龍眼乾麵、龍眼蜜、社頭米、社頭珍珠芭樂等農特產品。 今天氣好，茶水供不應求。

蕭浚二說，鄉公所從上周的周休二日之前協調人力，做好公園化公墓區沿途到出入口的交通指揮、搭棚架、禮器擺設、環境清潔和消防，鄉農會延續過去奉茶服務同時行銷農特產品，把握各地民眾來到社頭鄉的機會展現社頭特色。

蕭良珍也說，旅外鄉民和外地鄉民在清明時來到朝興公園化公墓，鄉農會清明奉茶服務6年，今年在上周的周休二日開始，請民眾喝芭樂心葉茶，提高社頭鄉農特產品的曝光度。