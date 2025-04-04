彰化龍眼花苞大爆發！蜜蜂健康 蜂農祈求天公作美

氣候不穩定、病蟲害多，近年蜂蜜產量低，去年不到三成，今年彰化縣八卦山龍眼花苞爆量，蜜蜂健康狀況穩定，若無大雨和更低溫度，蜜蜂將有足夠龍眼花可採蜜，蜂農樂觀預期今年蜂蜜產量可望回穩。

過去5年內，蜜蜂的主要蜜源龍眼樹不是乾旱花朵乾燥，就是暴冷多雨打掉花朵，2023年花況不錯卻遇上蜂蟹大孳生侵害蜜蜂，接連造成蜂蜜產量下滑，最低平均約三成。今年台中市龍眼花苞遭遇寒害，市政府已申請天然災害救濟，彰化縣八卦山龍眼花苞大爆發沒受損，蜂農都喜上眉梢。

養蜂人家第三代李東峰在二水鄉八卦山邊經營日華蜂場，今表示，植物有自我調節的本能，前兩年內龍眼樹開花量少、今年冬季到初春寒冷，逢春回暖，蓄積的能量爆發催生大量花苞，八卦山不只龍眼樹，其它開花植物的花況都很好，蜜蜂有很多花蜜可採。

李東峰預估，再個半個月龍眼花進入盛開期，維持2至3周，他和蜂農都期盼這段時間氣候穩定別下雨，讓「一年之際在於春」的蜜蜂能好好採蜜，使今年蜂蜜產量回歸正常。

彰化縣政府農業處表示，今年八卦山龍眼花況「非常好」，比南部好，蜂農都把蜂箱運到彰化八卦山，清明連假都忙著整理蜂箱，但連假過後氣溫又有變化，氣象預報可能下雨，都對龍眼花況不利，能否順利開花、蜜蜂採蜜還有待觀察。