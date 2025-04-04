快訊

「抱歉來晚一天」美課我32%關稅 卓榮泰880億協助方案「9大面向及20項措施」

妻被迫下海養活子女…拋家夫如今年收入僅百元 伸手討扶養費遭拒

最重判死刑！南韓尹錫悅下台後將面臨內亂罪審判

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化龍眼花苞大爆發！蜜蜂健康 蜂農祈求天公作美

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣八卦山蜂農李來興整理蜂巢，準備給蜜蜂挪出釀蜜空間。記者簡慧珍／攝影
彰化縣八卦山蜂農李來興整理蜂巢，準備給蜜蜂挪出釀蜜空間。記者簡慧珍／攝影

氣候不穩定、病蟲害多，近年蜂蜜產量低，去年不到三成，今年彰化縣八卦山龍眼花苞爆量，蜜蜂健康狀況穩定，若無大雨和更低溫度，蜜蜂將有足夠龍眼花可採蜜，蜂農樂觀預期今年蜂蜜產量可望回穩。

過去5年內，蜜蜂的主要蜜源龍眼樹不是乾旱花朵乾燥，就是暴冷多雨打掉花朵，2023年花況不錯卻遇上蜂蟹大孳生侵害蜜蜂，接連造成蜂蜜產量下滑，最低平均約三成。今年台中市龍眼花苞遭遇寒害，市政府已申請天然災害救濟，彰化縣八卦山龍眼花苞大爆發沒受損，蜂農都喜上眉梢。

養蜂人家第三代李東峰在二水鄉八卦山邊經營日華蜂場，今表示，植物有自我調節的本能，前兩年內龍眼樹開花量少、今年冬季到初春寒冷，逢春回暖，蓄積的能量爆發催生大量花苞，八卦山不只龍眼樹，其它開花植物的花況都很好，蜜蜂有很多花蜜可採。

李東峰預估，再個半個月龍眼花進入盛開期，維持2至3周，他和蜂農都期盼這段時間氣候穩定別下雨，讓「一年之際在於春」的蜜蜂能好好採蜜，使今年蜂蜜產量回歸正常。

彰化縣政府農業處表示，今年八卦山龍眼花況「非常好」，比南部好，蜂農都把蜂箱運到彰化八卦山，清明連假都忙著整理蜂箱，但連假過後氣溫又有變化，氣象預報可能下雨，都對龍眼花況不利，能否順利開花、蜜蜂採蜜還有待觀察。

彰化縣養蜂主要分布在彰化市、員林市、社頭鄉、二水鄉、鹿港鎮，班員約110人，飼養蜂箱約1萬1千箱，年產量約39萬公斤，縣政府推估年產值約1億元。沒蜜源的空窗期，蜂農以精緻砂糖餵養蜜蜂，近年砂糖等原物料上漲墊高飼養成本，蜂農反映在售價，去年3公斤純蜜產地價1700元，今年若產量正常將有助價格平穩。

彰化縣八卦山今年龍眼花況非常好，有利蜜蜂採蜜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣八卦山今年龍眼花況非常好，有利蜜蜂採蜜。記者簡慧珍／攝影

蜂蜜 蜜蜂

延伸閱讀

彰化五大基地入選文化部百大文化基地 各獲50萬元獎勵

影／彰化火雞肉飯小吃店暗夜火警 一樓被「燒得一片黑」

彰化縣節慶文創商品徵選增至20件 5/30報名截止

影／清明節吃潤餅 彰化五代傳承攤商民眾要排2小時

相關新聞

南投縣殯儀館2期工程5月完工 預計明年初營運

南投縣立殯儀館3年前擴建，二期工程主題將在5月完工，加上內部裝修及一、二銜接，預計明年初啟用，增加禮廳7間、獨立靈堂27...

彰化龍眼花苞大爆發！蜜蜂健康 蜂農祈求天公作美

氣候不穩定、病蟲害多，近年蜂蜜產量低，去年不到三成，今年彰化縣八卦山龍眼花苞爆量，蜜蜂健康狀況穩定，若無大雨和更低溫度，...

彰化五大基地入選文化部百大文化基地 各獲50萬元獎勵

彰化縣八堡圳頭文化創生行動基地、王功海牛文化基地、田中窯創意園區、長源醫院鹿港歷史影像館及洛津組合鹿港大街創生基地入選文...

手刀開搶！台中大坑夜訪螢火蟲秘境4月7日開放報名

台中大坑生態園區迎接螢火蟲季節來臨，4月12日、13日、19日將舉辦大坑蝶螢嘉年華，有夜訪螢火蟲祕境、生態解說等，4月7...

剉咧等？露營場3月起無汙水設備要罰 中市府：初期以輔導為主

近年露營風氣盛，環境部依水汙法公告「禁止足使水汙染行為」今年3月上路，傳出對無汙水設備的露營場開罰，讓業者「剉咧等」。台...

影／中橫便道落石持續搶修 今天不影響梨山居民通行

中橫便道9.2K昨天下午落石坍方，公路局谷關工務段停止昨天下午2時及4點30分班次通行，昨晚搶修後已恢復單線通車，後續會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。