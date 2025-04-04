彰化五大基地入選文化部百大文化基地 各獲50萬元獎勵

彰化縣八堡圳頭文化創生行動基地、王功海牛文化基地、田中窯創意園區、長源醫院鹿港歷史影像館及洛津組合鹿港大街創生基地入選文化部「第一屆百大文化基地」，彰化縣長王惠美表示，期盼五大基地未來有更多文化活動和創意計畫，成為各地文化交流與合作的重要據點。

文化部公布「第一屆百大文化基地」入選名單，彰化有五大文化基地入選，各文化基地都獲50萬元獎勵。二水鄉八堡圳頭文化創生行動基地由源泉社區發展協會前理事長賴昭旭帶領社區居民策劃四季特色活動，有春天的「花現鐵道」、夏天的「黑泥田」、 秋天的「聽見河流再唱歌」及冬天的「找尋圳頭仙」等，在八堡圳跑水節中更出動「金正勇不老樂團」身兼跑水馬拉松的啦啦隊，是在地與文化結合的最佳代表，賴昭旭也獲文化部舉辦的社區營造獎「社造創新獎」。

芳苑鄉王功海牛文化基地在2016年以「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」成為彰化縣第一個以產業登錄的無形文化資產，以延續海牛文化為出發點，積極規劃海牛學校，培訓接班海牛，傳承特色文化資產，更將退休海牛與耕牛的安養處所打造最佳的生命教育典範，也讓海牛生態體驗成為縣特色生態旅遊路線。

田中鎮田中窯創意園區由台灣工藝之家、台灣頂極工藝協會創會長同時也是無形文化資產保存者的葉志誠老師將生產實用性陶瓷轉向柴燒藝術，打造適合親子旅遊的複合式園區。更以貓咪作品為主題與社區結合，打造具話題性的貓村，推出蜀葵花祭活動吸引民眾打卡參觀。園區除示範柴燒工法與提供陶藝體驗外，也與學校、社區合作，推動一日學徒與戶外教學，帶動農村文化產業。

鹿港鎮長源醫院鹿港歷史影像館由熱愛老屋的專業團隊雄本老屋規劃公司以文史調研、空間修復與經營規劃為基礎，進行修復及再利用，這座老宅曾為地方名醫許讀看診起居所在，亦是寫實攝影家許蒼澤凝望鄉土的起點。在修復計畫中持續透過研究、訪談、文物蒐集及影像資料彙整，策劃主題特展，成為民間自發性經營地方文化基地的典範。