南投縣殯儀館2期工程5月完工 預計明年初營運

南投縣立殯儀館3年前擴建，二期工程主題將在5月完工，加上內部裝修及一、二銜接，預計明年初啟用，增加禮廳7間、獨立靈堂27間及停車場，可望紓解縣立殯儀館設施不足壓力，提供更完善的治喪環境。

南投縣僅南投市、名間鄉有公立殯儀館，過去民眾習慣在住家搭棚舉辦喪事，但隨時代轉移，現在喪禮都改在殯儀館舉辦，縣立殯儀館設施老舊，現有禮廳、靈堂不足以滿足縣民殯葬需求。南投縣政府2022年籌措4億元經費，在南投市縣立殯儀館東側擴建二期工程。

清明連假，縣立殯儀館禮廳舉辦告別式，行程排得相當緊湊，小靈堂數量不足，只能設置臨時靈堂暫厝牌位，等待小禮堂空缺。殯儀館周邊道路也因參加喪禮、掃墓民眾太多停車困難，許多民眾期待，殯儀館二期工程能早日完工啟用，提升喪禮品質。

南投縣民政處表示，縣立殯儀館在1981年啟用，原僅有各級禮廳4間、獨立靈堂12間、冰櫃38屜，供治喪民眾申請，但隨國人喪儀觀念改變，近年禮廳、靈堂不敷使用，縣府利用殯儀館東側用地擴建二期工程，面積達8050平方公尺，興建服務中心、祭祀大樓及大體中心共3棟建物，及60格汽機車停車格。