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武陵農場晚櫻盛開 麗寶賽車場孩童體驗自駕樂趣

中央社／ 台中4日電

清明連假，武陵農場晚櫻系列重瓣櫻花盛開，有萬里香櫻、花笠、牡丹櫻等品種，吸引遊客上山賞花。麗寶國際賽車場在兒童節舉辦自駕體驗營，開放孩童賽道上開車，體驗奔馳快感。

清明連假第2天，位於台中市和平區的武陵農場吸引不少遊客前往。武陵農場今天透過新聞稿指出，清明連假期間，迎來晚櫻系列重瓣櫻花盛開，包含萬里香櫻、花笠、牡丹櫻、普賢象櫻及太平山櫻等。

農場人員指出，晚櫻品種各具特色，萬里香櫻花色潔白透粉，並散發淡淡香氣，清新迷人；花笠櫻為日本原生八重櫻品種，花瓣層層堆疊，花姿優雅；牡丹櫻則以深紅色飽滿花形著稱，花瓣數量多，視覺效果極具震撼力。太平山櫻為台灣特有種，花色素雅潔白，花期晚、樹形高聳，頗具姿態。

武陵農場表示，園區目前氣候溫和，花況極佳，農場內訂房，3日、4日高達9成，3日的入園人數約1500人。不少民眾感受花朵盛開的繽紛魅力，趁著春日踏青賞花、享受自然之美。

另外，麗寶國際賽車場也在兒童節首次舉辦「小小賽車手自駕體驗營」，麗寶樂園渡假區透過文字稿指出，活動由麗寶國際賽車場專業團隊指導，透過遊戲化的方式推廣道路安全，課程內容包含兒童交通安全講習，還有能登上大型車輛駕駛座，親眼觀察視線死角的內輪差課程。

其中最令家長、小孩興奮的事，孩童可帶自己的愛車參加，平時只開放一般車輛下場的國際級G2賽道，也特別開放讓孩子們的小車車上場，模擬專業賽車手感受直線馳騁快感，結束後還能穿上賽車服，拍照留念，完整的賽車一日體驗。

台中柯小姐表示，女兒很喜歡車子，希望給孩子不一樣的兒童節；新竹黃先生說，5歲的兒子所有玩具都是車子，對車相當熱愛，孩子可開著愛車上國際級賽道，是很棒的體驗。

兒童節 武陵農場 賽車手

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