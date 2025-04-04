手刀開搶！台中大坑夜訪螢火蟲秘境4月7日開放報名

台中大坑生態園區迎接螢火蟲季節來臨，4月12日、13日、19日將舉辦大坑蝶螢嘉年華，有夜訪螢火蟲祕境、生態解說等，4月7日上午10時開放報名；5月18日起有5場夏季賞蝶活動，5月12日及5月26日開放報名。

台中市觀旅局攜手台灣紫斑蝶生態保育協會，邀請專業導覽老師帶領民眾夜訪螢火蟲秘境，今年與大坑商圈合作，加碼提供大坑商圈消費券及大坑九號夜市折價券。考量生態環境承載量，每場採總量管制，網路預約限額60人，並酌收200元報名費。

觀旅局長陳美秀表示，今年的大坑蝶螢嘉年華還準備精美好禮回饋參與者。報名即贈餐盒、飲料及紀念品，夏季賞蝶活動更特別安排手作課程，讓大小朋友親手體驗生態之美。活動期間完成指定任務，還可獲得大坑商圈提供的消費券，輕鬆探索在地美食與特色商品。活動詳情與報名資訊，請至活動官網（https://purplecrow.org.tw/news_content.php?id=142）查詢。