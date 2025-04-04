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手刀開搶！台中大坑夜訪螢火蟲秘境4月7日開放報名
台中大坑生態園區迎接螢火蟲季節來臨，4月12日、13日、19日將舉辦大坑蝶螢嘉年華，有夜訪螢火蟲祕境、生態解說等，4月7日上午10時開放報名；5月18日起有5場夏季賞蝶活動，5月12日及5月26日開放報名。
台中市觀旅局攜手台灣紫斑蝶生態保育協會，邀請專業導覽老師帶領民眾夜訪螢火蟲秘境，今年與大坑商圈合作，加碼提供大坑商圈消費券及大坑九號夜市折價券。考量生態環境承載量，每場採總量管制，網路預約限額60人，並酌收200元報名費。
觀旅局長陳美秀表示，今年的大坑蝶螢嘉年華還準備精美好禮回饋參與者。報名即贈餐盒、飲料及紀念品，夏季賞蝶活動更特別安排手作課程，讓大小朋友親手體驗生態之美。活動期間完成指定任務，還可獲得大坑商圈提供的消費券，輕鬆探索在地美食與特色商品。活動詳情與報名資訊，請至活動官網（https://purplecrow.org.tw/news_content.php?id=142）查詢。
台中市風景區管理所表示，大坑生態園區為免費開放的戶外空間，若民眾於非活動期間自行前往賞螢，建議穿著長褲、布鞋及帽子，以防蚊蟲叮咬或受傷。手電筒請覆蓋紅色玻璃紙，以降低光害，避免驚擾螢火蟲，並請勿捕捉或攜帶昆蟲離開，尊重生態平衡。此外，請保持良好衛生習慣，若身體不適應佩戴口罩並勤洗手，確保自身及他人健康，共同營造友善的賞螢環境，讓這片生態樂園持續閃耀動人光芒。
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