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剉咧等？露營場3月起無汙水設備要罰 中市府：初期以輔導為主

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局人員輔導查核露營場設置汙水處理設施，並採樣水質檢測。圖／台中市環保局提供
台中市環保局人員輔導查核露營場設置汙水處理設施，並採樣水質檢測。圖／台中市環保局提供

近年露營風氣盛，環境部依水汙法公告「禁止足使水汙染行為」今年3月上路，傳出對無汙水設備的露營場開罰，讓業者「剉咧等」。台中市環保局說，初期以輔導為主，環保局第一階段輔導查核台中119處露營場，近半數符合水汙法規範。

觀光署今年2月統計，全國總計1906處露營場，位於水汙染管制區約1861處，占比達97.6%。

環境部依水汙染防治法規定，去年1月16日修正公告「禁止足使水汙染行為」，規範水汙染管制區內的露營場必須收集汙水，並設置建築汙水處理設施，處理後的排放水質需符合放流水標準，今年3月1日生效上路。

環保局表示，此次新規管制對象為露營場沖洗式廁所排水及生活雜排水，各露營場得依服務量能及場域特性，規畫適合的汙水處理設施，違者可罰3萬元至300萬元，另處理後的排水應符合建築物汙水處理設施放流水標準，違者罰3000元至30萬元。

據了解，部分業者反映，由於露營場多數位於水汙染管制區，為偏遠山區，要運送預鑄式汙水設備處理系統上山安裝，恐有一定的難度，擔心新制上路會受罰。

環保局指出，新法規推行初期以輔導為主，環保局針對台中119處露營場輔導與查核，第一階段輔導調查約有近半數的露營場符合水汙法規範，將持續輔導業者合法化，也提醒民眾在選擇露營場時，除考量場地的設施與服務，也需更加注意其汙水處理的合法性，共同為環境把關，一起友善環境。

環保局呼籲，露營場業者應盡早完成汙水處理設施的建置，確保營地環境整潔，提升遊客體驗，共同打造永續發展的生態旅遊環境。

台中市環保局人員（右）輔導查核露營場業者是否落實設置汙水處理設施。圖／台中市環保局提供
台中市環保局人員（右）輔導查核露營場業者是否落實設置汙水處理設施。圖／台中市環保局提供
台中市環保局人員輔導查核露營場設置汙水處理設施情況。圖／台中市環保局提供
台中市環保局人員輔導查核露營場設置汙水處理設施情況。圖／台中市環保局提供

建築 環保局 露營

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