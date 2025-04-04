剉咧等？露營場3月起無汙水設備要罰 中市府：初期以輔導為主

近年露營風氣盛，環境部依水汙法公告「禁止足使水汙染行為」今年3月上路，傳出對無汙水設備的露營場開罰，讓業者「剉咧等」。台中市環保局說，初期以輔導為主，環保局第一階段輔導查核台中119處露營場，近半數符合水汙法規範。

觀光署今年2月統計，全國總計1906處露營場，位於水汙染管制區約1861處，占比達97.6%。

環境部依水汙染防治法規定，去年1月16日修正公告「禁止足使水汙染行為」，規範水汙染管制區內的露營場必須收集汙水，並設置建築汙水處理設施，處理後的排放水質需符合放流水標準，今年3月1日生效上路。

環保局表示，此次新規管制對象為露營場沖洗式廁所排水及生活雜排水，各露營場得依服務量能及場域特性，規畫適合的汙水處理設施，違者可罰3萬元至300萬元，另處理後的排水應符合建築物汙水處理設施放流水標準，違者罰3000元至30萬元。

據了解，部分業者反映，由於露營場多數位於水汙染管制區，為偏遠山區，要運送預鑄式汙水設備處理系統上山安裝，恐有一定的難度，擔心新制上路會受罰。

環保局指出，新法規推行初期以輔導為主，環保局針對台中119處露營場輔導與查核，第一階段輔導調查約有近半數的露營場符合水汙法規範，將持續輔導業者合法化，也提醒民眾在選擇露營場時，除考量場地的設施與服務，也需更加注意其汙水處理的合法性，共同為環境把關，一起友善環境。