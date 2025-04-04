肌肉萎縮走到第3年竟「好了」 他陪大甲媽20多年：沒許願就有回應

大甲媽祖遶境進香今晚起駕，大甲鎮瀾宮廟內外今天早上湧入人潮，向媽祖稟告後有人提前出發，多數人都有自己想陪媽祖走進香路的故事；59歲張姓男子說，他陪大甲媽走20多年， 不需言語和許願，他已收到很多回應，還走出10多位志同道合的朋友，今年一樣要陪大甲媽祖走9天8夜。

59歲張姓男子背著舊背包，今天早上坐在廟埕角落，拿出隨身貼布和小剪刀，剪成小片布貼在自己腳底，防腳底起水泡手法，他熟練快速完成。