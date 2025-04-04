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影／大甲媽今晚起駕 男推輪椅妻陪走18年…今年他首次單獨走
大甲媽9天8夜遶境進香今晚起駕，一名男子與妻陪大甲媽祖走了18年，妻子去年病逝，他今年首次要單獨走，卻因雙腳無力，今天早上只能坐在輪椅上休息，熟識的一名香客上前關心打氣，男子說他會努力，堅持與妻向媽祖許的願。
大甲媽祖一年一度遶境進香吸引人潮，今晚起駕，昨晚已有外地香客陸續抵達大甲，有人睡香客大樓，有人在廟內地下室席地而睡，今天早上，大甲鎮瀾宮人潮湧現，有夫妻推著嬰兒車，車上二名幼兒，夫妻要帶孩子陪媽祖走，體驗媽祖信仰和台灣人情味。
一名63歲男子坐在輪椅上，坐在廟埕虔誠參拜，有香客上前送他結緣品，一名開香客車的信徒一眼認出男子，上前打招呼，聊天時才知他今年自己陪媽祖走，往年妻子陪走畫面已不在。
男子說，妻子身體不好，每年都是他推著輪椅上的妻子陪大甲媽祖走9天8夜，妻子去年病逝，他雙腳無力，仍堅持要參加今年遶境進香，因為這是他與妻共同美好回憶，也是二人對大甲媽的承諾，今年是他第19年陪大甲媽祖走，也是第一年自己走這趟旅程。
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