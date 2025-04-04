花海伴小火車 彰化二水花旗木美景浪漫

春暖花開，彰化縣二水鄉花旗木目前花開5成，昨天清明連假首日，遊客絡繹不絕，欣賞集集線列車緩緩駛過花海美景。二水鄉倡和村長鄭慶松說，花旗木花期延續至4月底，若氣溫下降，會再延長一周，遊客可把握機會參觀。

彰化縣很多鄉鎮社區種植花旗木，但分布零星，二水鄉倡和村最為集中最有特色，80多棵花旗木與集集線小火車鐵道並行，小火車與花海浪漫映襯，2020年曾有遊客賞花沒注意，遭列車擦撞，參山國家公園管理處2022年斥資1412萬元設置3處休憩點、1處景觀意象設施及，步道長度為643公尺，以圍籬保護遊客安全，沿著花旗木步道散步、騎自行車追風都很愜意。

清明連假前，花旗木登上賞花熱搜榜，嘉義排前面，二水鄉倡和村其次。村長鄭慶松說，台灣很多縣市的花旗木花朵含苞待放或開一、二成，彰化縣開花逾4成，全因3個秘訣，他能透露兩個，一是適當施肥，冬季、開花前、開花中的肥料都不同，另一個就是適當澆水，讓花旗木有足夠水分開花。

倡和村花旗木4年前被線蟲入侵，去年22棵染病，藥石罔效，鄭慶松和環保志工移除病樹，補植22棵。鄭慶松說，花旗木將近四分之一是重新補植，整體來講，花況不如去年繁盛，但賞景仍是一絕，氣象預報未來幾天可能再降溫，花旗木花期可從4月底延長一周到5月。

鄭慶松提醒遊客，賞花時不要踩踏花圃泥土，踩硬了將損傷花旗木根系，志工必須鬆土讓根系「鬆一口氣」；倡和村和志工布置多處繁花似錦的枝椏供拍照，遊客若拉低枝椏將加速落花、損傷枝椏。

二水鄉長蘇界欽表示，花旗木花季為期一個月，每個周休二日都規畫市集，鄉公所借地開闢兩個免費停車場，可停放100輛車，讓遊客體驗二水自然人文美景。