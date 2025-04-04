聽新聞
0:00 / 0:00

大甲媽今夜起駕 3公車免費接駁

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台灣年度宗教盛事大甲媽祖遶境進香今晚起駕，為期9天，4月13日回鑾。聯合報系資料照片
台灣年度宗教盛事大甲媽祖遶境進香今晚起駕，為期9天，4月13日回鑾。聯合報系資料照片

大甲媽祖遶境進香今天晚間起駕，為期9天，4月13日回鑾，吸引信眾參與。台中市府表示，起駕與回鑾當天都加開3條免費接駁公車台鐵也加開列車疏運，步行10分鐘就能到鎮瀾宮，方便大家參與這項宗教盛事。

交通局長葉昭甫說，大甲媽遶境進香是全球3大宗教盛事之一，每年吸引上百萬人次參與，為避免人潮與車輛壅塞，及停車一位難尋，搭公車或火車是好選擇，從大甲車站到鎮瀾宮步行只需約6分鐘，搭乘接駁公車到大甲國小、大甲高中也只需步行10分鐘、8分鐘。

葉昭甫指出，從台中市區出發的民眾可選擇「朝富停車場（老虎城）到大甲體育場」線，再轉乘「大甲體育場到大甲國小線」，開車民眾則可以停車在美人山停車場，再搭乘「美人山停車場到大甲高中」線；3條免費公車路線都會在起駕、回鑾當天下午到晚上加開，發車班距15分鐘到30分鐘。

除了加開免費接駁公車，大甲鎮瀾宮周邊公車路線包含93路、97路、154路、157路、657路等，共26條公車路線，市民搭乘享有前10公里免費、10公里後最多10元的優惠；台鐵也會加開班次，詳情可上台鐵官網或台鐵e訂通App查詢。

交通局提醒，起駕、回鑾這兩天鎮瀾宮周邊交通管制，封閉經國路與中山路部分路段，劃設禁止汽車進入區域與行人徒步區域，詳情可參考大甲警分局官網；小黃公車黃12路大甲大安線與黃23路中庄龜壳線，起訖站也從大甲車站改到光田站。

公車 台鐵 大甲媽祖 鎮瀾宮

延伸閱讀

大甲媽祖明起駕 台中3條公車路線免費接駁、台鐵開加班次

大甲媽4月4日起駕嚴防搶轎！接駕團體增至37組烏日警約制

影／超壯觀！大甲媽史上最大攤起駕宴 席開1500桌

大甲媽祖起駕宴1500桌破紀錄 上萬人今晚午夜開始茹素

相關新聞

大甲媽今夜起駕 3公車免費接駁

大甲媽祖遶境進香今天晚間起駕，為期9天，4月13日回鑾，吸引信眾參與。台中市府表示，起駕與回鑾當天都加開3條免費接駁公車...

花海伴小火車 彰化二水花旗木美景浪漫

春暖花開，彰化縣二水鄉花旗木目前花開5成，昨天清明連假首日，遊客絡繹不絕，欣賞集集線列車緩緩駛過花海美景。二水鄉倡和村長...

美關稅衝擊 彰縣府籲中央：租稅優惠補助以免中小企業倒閉

美國今晨宣布將對台灣商品課徵高達32%關稅，彰化縣政府經綠處表示，彰化許多中小企業以外銷為主，在這波關稅戰中，首當其衝，...

美對台課重稅 工具機產業受衝擊：盼政府積極與美協商

美國總統川普宣布對18個經濟體課徵對等關稅，其中台灣將被課32%重稅。台灣工具機暨零組件公會今表示，美對台課重稅，衝擊台...

連3年「女神」眷顧！ 台中這站大甲媽、白沙屯媽祖都來

大甲媽祖遶境進香明晚起駕，沿途信徒設攤供應飲食，號稱「美食吃免驚」。其中，台中大肚興農王田總部深受「女神」眷顧，不但是大...

美課重稅 台工具機產業淪重災區：速與美談判否則出走

美國總統川普宣布對台灣課32%關稅。台灣機械設備出口美國將首當其衝，嚴重打擊台灣競爭力；其中，工具機產業更是「重災區」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。