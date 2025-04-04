大甲媽今夜起駕 3公車免費接駁

大甲媽祖遶境進香今天晚間起駕，為期9天，4月13日回鑾，吸引信眾參與。台中市府表示，起駕與回鑾當天都加開3條免費接駁公車，台鐵也加開列車疏運，步行10分鐘就能到鎮瀾宮，方便大家參與這項宗教盛事。

交通局長葉昭甫說，大甲媽遶境進香是全球3大宗教盛事之一，每年吸引上百萬人次參與，為避免人潮與車輛壅塞，及停車一位難尋，搭公車或火車是好選擇，從大甲車站到鎮瀾宮步行只需約6分鐘，搭乘接駁公車到大甲國小、大甲高中也只需步行10分鐘、8分鐘。

葉昭甫指出，從台中市區出發的民眾可選擇「朝富停車場（老虎城）到大甲體育場」線，再轉乘「大甲體育場到大甲國小線」，開車民眾則可以停車在美人山停車場，再搭乘「美人山停車場到大甲高中」線；3條免費公車路線都會在起駕、回鑾當天下午到晚上加開，發車班距15分鐘到30分鐘。

除了加開免費接駁公車，大甲鎮瀾宮周邊公車路線包含93路、97路、154路、157路、657路等，共26條公車路線，市民搭乘享有前10公里免費、10公里後最多10元的優惠；台鐵也會加開班次，詳情可上台鐵官網或台鐵e訂通App查詢。

交通局提醒，起駕、回鑾這兩天鎮瀾宮周邊交通管制，封閉經國路與中山路部分路段，劃設禁止汽車進入區域與行人徒步區域，詳情可參考大甲警分局官網；小黃公車黃12路大甲大安線與黃23路中庄龜壳線，起訖站也從大甲車站改到光田站。