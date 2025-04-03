美關稅衝擊 彰縣府籲中央：租稅優惠補助以免中小企業倒閉

美國今晨宣布將對台灣商品課徵高達32%關稅，彰化縣政府經綠處表示，彰化許多中小企業以外銷為主，在這波關稅戰中，首當其衝，成為最大受害者，彰化縣政府呼籲，中央要積極協助地方產業，並規畫以租稅優惠等補助方案協助業界，才能避免這波中小企業倒閉潮。

彰化是傳統產業大縣，面臨這波關稅戰衝擊，今天彰化縣議員吳韋達、施佩妤、曹嘉豪、莊陞漢等人緊急召開記者會，呼籲中央應比照疫情期間協助業界，對企業祭出利息補貼、租稅減免等，也籲彰化縣府要將地方企業的聲音傳達到中央，搶救產業不分黨派。

彰化縣府經綠處表示，美國總統川普宣布對各國實施對等關稅措施，加稅幅度遠超過市場預期，對以出口導向的台灣經濟將帶來巨大衝擊，而彰化縣以傳統中小企業為主，且以外銷為主，在這波關稅戰中，首當其衝，成為最大受害者。

彰化縣政府也對中央喊話，希望中央要積極協助地方產業並規劃以租稅優惠等補助方案協助業者，才能避免這波中小企業倒閉潮，縣政府也會持續關注情勢發展，協助業者渡過這波關稅戰的難關。

吳韋達表示，彰化產業出口比重高、依賴美國市場深，面對突如其來的關稅震撼彈，這個清明連假讓很多企業老闆都睡不著了，今天即有多位企業主向他反映，貨物出口到一半，卻臨時得與代理商協商如何分擔32%的關稅衝擊，令人焦頭爛額。

施佩妤表示，她的服務區內有重要的鹿港頂番婆水五金產業聚落，還有知名國際企業帝寶車燈、健生企業等，水五金外銷比例高達七成，其中出口美國的比重更佔總出口量逾六成，政府應盡速啟動具體應對措施，包含短期內研擬融資貸款、利息補貼、租稅減免等，設置「一站式服務窗口」全力協助企業紓困及減壓。

曹嘉豪表示，彰化縣出口產業中包括自行車零件、機械設備、金屬加工、鋼鐵螺絲帽等，普遍高度依賴美國市場。這波關稅調整將直接或間接影響產業與民生，中央應加速啟動外交協商、產業應變、財務與稅務支持措施。

莊陞漢表示，美國這波高達32%的「關稅炸彈」將從4月9日實施，被豁免的半導體產業僅佔台灣就業人口約2%，原本企業主預期美國應是課徵10%以下關稅，沒想到現在超乎預期太多，而此次最終受影響的將會是民生物價的上漲，政府應比照疫情期間協助企業，提供短期補助。