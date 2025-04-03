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川普揮關稅大刀 賴總統：超乎我方預期、與美方強力交涉

美對台課重稅 工具機產業受衝擊：盼政府積極與美協商

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
賴清德總統 （左三）日前參與台北國際工具機展覽會開幕典禮，並參觀展覽。記者曾吉松／攝影
賴清德總統 （左三）日前參與台北國際工具機展覽會開幕典禮，並參觀展覽。記者曾吉松／攝影

美國總統川普宣布對18個經濟體課徵對等關稅，其中台灣將被課32%重稅。台灣工具機暨零組件公會今表示，美對台課重稅，衝擊台灣工具機與零組件產業，為業者帶來嚴峻挑戰，呼籲政府積極與美協商，爭取更合理的稅率，減輕產業負擔。

台灣工具機暨零組件公會說明，美國為台灣工具機出口的第二大市場，2024年占比約15%，而關鍵零組件出口占比約7%。高關稅政策勢必影響業者對美國市場的出口布局，進一步衝擊產業競爭力

台灣工具機暨零組件公會指出，台灣對美關稅稅率高達32%，這一數字的提升，主要來自近年台美貿易順差的擴大，特別是半導體及相關產品的出口成長。然而，關稅政策卻須由全體產業共同承擔，對於以中小企業為主的工具機產業而言，將帶來不小的經營壓力。因此，業界呼籲政府能夠積極與美方協商，爭取更合理的稅率，減輕產業負擔。

台灣工具機暨零組件公會強調，台灣工具機產業以中小企業為主，面對關稅變局，各企業將根據自身的市場策略調整，包括強化全球供應鏈、提高當地生產比例，或轉向其他市場發展。未來產業仍將持續關注政策變化，並調整經營策略以因應挑戰並維持市場競爭力。

中小企業 競爭力 美國

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