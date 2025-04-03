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連3年「女神」眷顧！ 台中這站大甲媽、白沙屯媽祖都來

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
白沙屯媽祖去年駐駕台中大肚興農王田廠過夜，不少民眾前往朝聖。圖／本報資料照片
白沙屯媽祖去年駐駕台中大肚興農王田廠過夜，不少民眾前往朝聖。圖／本報資料照片

大甲媽祖遶境進香明晚起駕，沿途信徒設攤供應飲食，號稱「美食吃免驚」。其中，台中大肚興農王田總部深受「女神」眷顧，不但是大甲媽每年起駕必經接駕點，白沙屯媽連3年駐駕，興農旗下的楓康超市設點心站迎媽祖。

楓康超市表示，興農公司王田總部有興農王田廠，以及楓康王田總部，白沙屯媽祖進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，沒有固定路線，2022年起，已連3年駐駕興農王田總部過夜，包括2022年停駕楓康王田總部，2023年楓康王田總部，以及去年興農王田廠，楓康超市都設置點心站，發送香燈腳補給品 。

楓康超市說明，今年大甲媽起駕鑾轎，預計4月5日下午2時30分至3時，抵興農王田總部，現場設置接駕點，由興農董事長顏子芳率員工迎駕，並獻金牌，楓康超市和興農旗下的玉美生技公司（食品廠）將在興農王田總部前搭設長逾10公尺的點心站，從4月5日上午8時開始供應隨行信眾結緣餐點。

楓康超市指出，點心站結緣餐點都由香客每年在楓康超市各門市捐贈，一年比一年盛大，由於大甲媽起駕供應參點全數為素食，今年光「五穀米素粽」就有近2萬顆，還有阿甘薯叔冰烤地瓜、脆片、白蘭氏補品、餅干等，玉美生技食品廠則提供水果、餅干及礦泉水等。

大甲媽預計明晚起駕，圖為大甲媽遶境行經台中大肚興農王田總部盛況。圖／本報資料照片
大甲媽預計明晚起駕，圖為大甲媽遶境行經台中大肚興農王田總部盛況。圖／本報資料照片
大甲媽預計明晚起駕，圖為楓康超市在台中大肚興農王田總部設置點心站盛況。圖／本報資料照片
大甲媽預計明晚起駕，圖為楓康超市在台中大肚興農王田總部設置點心站盛況。圖／本報資料照片
白沙屯媽祖去年駐駕台中大肚興農王田廠過夜。圖／烏日警分局提供
白沙屯媽祖去年駐駕台中大肚興農王田廠過夜。圖／烏日警分局提供
大甲媽預計明晚起駕，圖為楓康超市在台中大肚興農王田總部設置點心站盛況。圖／本報資料照片
大甲媽預計明晚起駕，圖為楓康超市在台中大肚興農王田總部設置點心站盛況。圖／本報資料照片

大甲媽祖 白沙屯媽祖 進香 遶境 香燈腳

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