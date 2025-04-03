南投濁水溪沿線農村6條遊程開跑 看生態賞工藝

鼓勵農村發展特色，農村水保署表示，清明、兒童節連假起至6月下旬，南投分署串聯南投濁水溪沿線農村社區，推出6條體驗遊程，看生態賞工藝，包含螢火蟲季節等30場體驗活動。

農業部農村水保署南投分署副分署長陳存凱指出，延續去年活動熱潮，「2025濁水溪農村生態藝廊」系列活動擴大串聯了6個農村社區，超過40家在地業者參與展開，以軸線區域概念推動農村共同發展，提升農村觀光質量，創造農村經濟價值，呼籲民眾把握前往。

南投分署說明，配合螢火蟲季節，由鹿谷鄉竹林社區打頭陣，推出「螢河茶席」活動，結合在地特色茶席文化，打造竹林間品茗賞螢的浪漫氛圍體驗，並安排生態導覽解說，知性、感性兼具。

中寮鄉漳平溪文化藝術協會融合了工藝與生態之美，策劃「螢之聲」遊程，伴隨著音符旋律、螢光閃爍，提供遊客來場獨一無二的音樂盛宴。

致力保育石虎的中寮鄉永福社區，則推出「蝠氣滿滿，一起來趣陶」活動，除可體驗柴燒陶藝的傳統藝術，並安排專人導覽蝙蝠生態，體驗自然的美好。

以梅子產區著名的水里鄉上安社區，策劃了一系列梅子體驗活動。以鐵道文化聞名的名間濁水社區，呼喚遊客在端午時節前往逛老街、走讀逛市集、體驗漫遊在鳳梨田間的愜意。

還有山蕉王國集元果觀光工廠推出季節限定的「蕉園春梅」活動，將帶引遊客在紫藤花下體驗採梅、製梅的樂趣，以及運用香蕉作為創作媒材來場「蕉乳茶湯潑墨染繪體驗」課程。