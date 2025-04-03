美課重稅 台工具機產業淪重災區：速與美談判否則出走

美國總統川普宣布對台灣課32%關稅。台灣機械設備出口美國將首當其衝，嚴重打擊台灣競爭力；其中，工具機產業更是「重災區」，業者示警，盼政府盡快提出具體補救措施，並且盡速與美國協商降稅率，否則勢必要考慮到美國設廠。

台灣工具機暨零組件公會創會理事長、程泰集團董事長楊德華認為，美國對台灣課32%重稅，對台灣工具機產業「很傷」，台灣工具機廠大部分做OEM（代工），企業規模都不大，很難有財力或資本可以面對重稅衝擊，政府應正視問題的嚴重性，盡快提出具體補救措施，否則後果將很嚴重。

楊德華指出，集團在美國加州備妥1200萬至1500萬美元的存貨，約可賣一年，美國對台灣課重稅，目前還在可控的範圍內，盼政府盡速與美國協商，讓稅率再降一些，否則集團勢必要考慮到美國設廠。

台灣機械公會理事長莊大立認為，美國宣布對台灣課徵32%重稅，將嚴重衝擊台灣機械產業競爭力，尤其美國是台灣機械設備最大出口國，一旦關稅增加，勢必影響客戶購買意願，「今年台灣機械出口要成長5%至10%的目標，恐難達成了！」

莊大立指出，機械公會將於4月10日召開理監事會，討論如何因應美國重稅，並邀貿易署及產發署代表一同協商，機械公會盼政府盡快提出具體因應之道，協助廠商度過難關。