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彰化縣節慶文創商品徵選增至20件 5/30報名截止

中央社／ 彰化3日電

2025台灣設計展將在彰化舉行，縣府為響應並推動文創產業發展，今年彰化縣節慶文創商品徵選增至20件，並加碼國外參賽獎勵金，邀請全國創意高手於5月30日前報名。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，彰化有月影燈季、花在彰化、王功漁火節、媽祖祈福文化節、二水國際跑水節、鹿港慶端陽及台灣米倉田中馬拉松等特色節慶活動，展現多元文化風情，今年又逢台灣設計展首次於彰化舉辦。

這次彰化縣節慶文創商品徵選對象涵蓋全國依法立案公司或行號，須具備開發及量產能力，提案內容以彰化縣地方特色節慶及2025台灣設計展為創作發想，參賽作品須為未曾公開、發表或販售的原創設計，兼具完善包裝規劃及市場潛力。

縣府表示，原訂徵選4件商品提高至20件，入圍單位可獲得新台幣3萬至5萬元獎勵金；若商品開發後至國外參加設計獎項，完成報名並出具證明還可獲1萬元。

獲選作品將優先在縣府舉辦的相關活動進行現場展售與推廣，並有機會被推薦至國內外文創展覽展示；縣府也將協助入圍商品行銷宣傳，讓優秀創意商品得以走入市場，報名至5月30日下午5時截止，可至https://reurl.cc/V07Q6n下載簡章與報名表。

文創產業

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