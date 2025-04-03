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影／中橫便道9.2K下午落石坍方 明早路巡再開放班次通車

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中橫便道9.2K處，今天下午發生落石坍方道路中斷，公路總局谷關工務段停開班次封路搶修，目前落石持續掉落中。圖／谷關工務端提供
中橫便道9.2K處，今天下午發生落石坍方道路中斷，公路總局谷關工務段停開班次封路搶修，目前落石持續掉落中。圖／谷關工務端提供

中橫便道9.2K公里處下午1時40分發生落石坍方，目前仍持續掉落大小的落石，為安全起見公路總局谷關工務段將下午2時及4點30分班次停開，將封閉道路搶修，至於明早（4日）7點班次，將視落石情況才決定是否開放通行。

清明連假第一天回暖轉晴，但台8線中橫便道2.9公里下午卻發生發生落石坍方，路旁上邊坡約100尺處落石持續崩落，土石夾雜樹木滾落揚起濃濃的煙塵，道路立刻被土石淹沒阻斷，車輛無法通行，公路總局谷關工務段立即握出反應先行停止放行車輛取消班次進行搶修。

谷關工務段段段長饒哲銘表示，現場勘查土石坍塌情況，由於數量龐大，預計最快要到傍晚6時後才能搶通，為安全起見已先取消放行班次，也立即連絡廠商進駐大型機具進行搶修。下午原定14:00以及16:30通行班次都取消，明早6點會再辦理路巡，屆時再確認安全是否無虞便會開放。

中橫便道9.2K處，今天下午發生落石坍方道路中斷，公路總局谷關工務段停開班次封路搶修，目前落石持續掉落中。圖／谷關工務端提供
中橫便道9.2K處，今天下午發生落石坍方道路中斷，公路總局谷關工務段停開班次封路搶修，目前落石持續掉落中。圖／谷關工務端提供
中橫便道9.2K處，今天下午發生落石坍方道路中斷，公路總局谷關工務段停開班次封路搶修，目前落石持續掉落中。圖／谷關工務端提供
中橫便道9.2K處，今天下午發生落石坍方道路中斷，公路總局谷關工務段停開班次封路搶修，目前落石持續掉落中。圖／谷關工務端提供

中橫 落石 谷關

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