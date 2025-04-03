影／中橫便道9.2K下午落石坍方 明早路巡再開放班次通車

中橫便道9.2K公里處下午1時40分發生落石坍方，目前仍持續掉落大小的落石，為安全起見公路總局谷關工務段將下午2時及4點30分班次停開，將封閉道路搶修，至於明早（4日）7點班次，將視落石情況才決定是否開放通行。

清明連假第一天回暖轉晴，但台8線中橫便道2.9公里下午卻發生發生落石坍方，路旁上邊坡約100尺處落石持續崩落，土石夾雜樹木滾落揚起濃濃的煙塵，道路立刻被土石淹沒阻斷，車輛無法通行，公路總局谷關工務段立即握出反應先行停止放行車輛取消班次進行搶修。