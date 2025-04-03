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清明節吃潤餅 彰化五代傳承攤商民眾要排2小時

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣傳承五代的北斗「潤餅輝」攤位大排長龍。記者簡慧珍／攝影
彰化縣傳承五代的北斗「潤餅輝」攤位大排長龍。記者簡慧珍／攝影

時值清明節，各大攤販零售市場都有售應景食材潤餅皮，有的現烙現賣，彰化縣北斗大菜市老字號「潤餅輝」46口平板鍋同時上場，上午4點到晚上8點不停烙潤餅皮仍供不應求；一名顏姓顧客表示，潤餅皮口感Q滑就會受歡迎。

北斗「潤餅輝」今年3月下旬開賣，第四代為烙餅皮主力，4至5人一鍋接一鍋烙餅皮，第五代讀國中以上者收集餅皮放到攤位，也協助包裝，家族十多人合作無間。排隊人龍呈L形，逾30公尺，尖峰時間要排兩小時才能買到，離峰時間排半小時。

北斗「潤餅輝」攤位懸掛製作配方為麵粉、水、沙拉油、食鹽和AK糖，今年售價一台斤160元。第四代陳奕汝表示，麵粉等食材漲價之外，塑膠袋、包裝紙的價格都上漲，不得不在2022年、2023年先後調高售價10元，去年每台斤160元，今年維持不變。

今年清明連假4天，返鄉遊子較多，遊客也多，過去曾創下單日賣出2萬張餅皮，今年應可保持記錄。陳奕汝說，讀國小的第五代已有能力幫忙，假日清晨4點起床到市場，今年開始投入家族團隊工作；為滿足顧客需求，晚上排隊到8點，潤餅皮會做到清明節過後一周。

潤餅皮買回家當天沒吃完，直接放冷凍庫，最長可冷凍兩周，食用前放置常溫環境退冰即可，不必用微波爐等烹飪工具加熱，一樣很好吃。顏姓鎮民表示，各家潤餅皮的口味略有差異，習慣吃哪一家就買那一家，通常涼了仍Q軟的口感較受喜愛。

彰化縣傳承五代的北斗「潤餅輝」攤位開鍋46口烙餅皮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣傳承五代的北斗「潤餅輝」攤位開鍋46口烙餅皮。記者簡慧珍／攝影

潤餅 陳奕 食材

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