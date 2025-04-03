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美國高關稅衝擊 彰化傳產業界今炸鍋：要怎麼活啦

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
美國今晨宣布將對台灣課徵高達32%的關稅，彰化縣議員吳韋達、施佩妤、曹嘉豪、莊陞漢（左到右)緊急召開記者會，呼籲政府比照疫情期間協助企業因應。記者林宛諭／攝影
美國今晨宣布將對台灣課徵高達32%的關稅，彰化縣議員吳韋達、施佩妤、曹嘉豪、莊陞漢（左到右)緊急召開記者會，呼籲政府比照疫情期間協助企業因應。記者林宛諭／攝影

美國今晨宣布對台灣商品課徵高達32%的關稅，將會衝擊許多傳產企業，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈說，今天業界全部炸鍋，許多同業都說如果他們也在課徵關稅範圍內「那要怎麼做下去啦」。

彰化縣是傳產重鎮，除了有鹿港水五金聚落，也有不少國際企業包括帝寶車燈、美利達自行車、建大輪胎，而社頭織襪產業以往也幫不少歐美公司做代工。

彰化縣鹿港頂番婆水五金產業有水龍頭故鄉美稱，張家烈說，頂番婆水五金產業聚落每年約有600億產值，且有七成產品外銷，其中外銷水五金產品中又有七成主要外銷美國。

張家烈說，原本大家看到先前美國已將大陸關稅提高到20%以上，業界還想也許有些大陸訂單會轉往台灣下單，但今天一公布美國將對台灣課徵32%的關稅，對中國大陸課徵34%，大家都傻眼了，台灣也比中國少2%而己。

水五金業界一早就哀鴻遍野，有企業主說「這是要怎麼做啦」、 「這是要怎麼活啦」。

張家烈說，不過初步公布的包括半導體和鋁、銅都在豁免範圍內，水五金主要材料是銅，但仍會加入其他金屬材料，不知是否是在豁免範圍內，都需再釐清，而且業界也在討論若真被課徵這麼高的關稅，不可能全部承擔下來，必定業者得吸收一定成本，但也得轉嫁部分成本到消費者上，需等進一步細項出來，業界才能有定論，但也需要政府協助，才能讓業界「有活路」。

由於彰化縣是傳產業重鎮，彰化縣議員吳韋達、施佩妤、曹嘉豪、莊陞漢等人上午也緊急召開記者會，呼籲中央地方應比照疫情期間盡速提出對策，例如對企業祭出利息補貼、租稅減免等，降低對企業的衝擊。

對等關稅 美國 鹿港

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