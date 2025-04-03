影／彰化花旗木花況較南部好 村長曝三要訣養護才有美景

這兩天氣溫回暖，彰化縣二水鄉花旗木的花多開一點，目前五成，清明連假首日遊客絡繹不絕，集中花枝低垂處拍照，或在安全欄杆大轉彎處等小火車到來合拍；倡和村長鄭慶松說，從現在開花判斷花期至4月底，若氣溫下降，會再延長一周。

彰化縣很多地方種植花旗木，分布零星，二水鄉倡和村最為集中最有特色，80多棵花旗木與二水集集線小火車鐵道並行，2020年曾有遊客賞花沒注意小火車來了被擦撞，參山國家公園管理處為此2022年斥資1412萬元設置3處休憩節點、1處景觀意象設施及改善花旗木自行車道，步道長度為643公尺，有圍籬保護遊客安全，沿著花旗木步道散步、騎自行車追風都很愜意。

清明連假前，花旗木已登上賞花熱搜榜，嘉義排前面，二水鄉倡和村其次。村長鄭慶松表示，台灣很多縣市的花旗木花朵含苞待放或開一、二成，彰化縣開花逾四成，全因3個秘訣，他能透露兩個，一是適當施肥，冬季、開花前、開花中的肥料都不同，另一個就是適當澆水，讓花旗木有足夠水分開花。

倡和村花旗木自4年前開始被線蟲入侵，去年22棵染病，藥石罔效，鄭慶松和環保志工移除病樹，補植22棵；鄭慶松說，花旗木近1/4是重新種的，整體來講，花況不如去年繁盛，但與別的地方相比算是不錯，氣象預報未來幾天可能再降溫變冷，花旗木的花期可從4月底延長一周到5月。

鄭慶松請民眾賞花時不要踩踏花圃泥土，踩硬了將損傷花旗木根系，志工必須鬆土讓根系「鬆一口氣」；倡和村和志工留下多處繁花似錦的枝椏供拍照，遊客若拉低枝椏將加速落花、損傷枝椏。