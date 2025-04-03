聽新聞
0:00 / 0:00
國3清明連假首日車多 清水服務區預估4天湧入12萬人
號稱「全台最美服務區」的清水服務區，今天果然迎來大量車流人潮，做為國道三號營業額最高的中繼休息站，統一超商表示，業績雖有明顯增加，但未像春節連假的倍增，因應南下北上的連假掃墓人潮，賣場營業時間提前2小時，預估清明4天假期將湧入約12萬人潮，推估商場內各店業績將有不小的成長。
清明連假第一天，中部國道湧進大量車潮，但車多壅塞路段，主要集中在國1南向楊梅至新竹、南屯至員林；國3南向大溪至高原、西濱至竹南、龍井至和美、烏日至霧峰、草屯至南投等路段，清水服務區長葉琬柔說，預估大甲媽祖明晚起駕後的盛況，可望再增加國道停留的旅遊車輛數，特別是進香團的大巴士。
統一超商指出，清水服務區去年斥資上億元啟動改裝作業後，全新設施不僅導入50個專櫃、為全台服務區之最，強調賣點不只有美食，新穎的設計，首度亮相OPEN!3D影像牆，「招潮蟹意象」的星巴克，不僅可以遠眺高美溼地及台中港海景，已帶動人潮與業績，今年將努力追回被關西服務區超前的優勢，挑戰全年7億的營業額，拿回第一的寶座，
清水服務區表示，服務區得到眾多用路人的朝聖打卡，今年春節已達標6500萬業績，配合228連續假期3天湧入約8萬人潮，商場內的7-ELEVEN、星巴克與即食即飲、伴手禮櫃位，尤其受到消費者歡迎，備貨量約平日假日多3倍，預估清明連假4天營業額將超過2200萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言