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為挺在地動漫文化 盧秀燕再扮漫角Cosplay引熱議

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左二）今扮台中在地IP品牌「貓貓蟲咖波」出席台中國際動漫節，力挺在地動漫文化。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左二）今扮台中在地IP品牌「貓貓蟲咖波」出席台中國際動漫節，力挺在地動漫文化。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕為挺動漫文化，數度扮漫角Cosplay，其中她扮七龍珠裡的「悟空」，還一度被拿來與賴清德總統Cosplay「威廉賴」相比引熱議。盧秀燕今扮「貓貓蟲咖波」，並說「媽媽說，參觀台中國際動漫節是好的，孩子們去吧！」

盧秀燕被認為是賴清德總統2028爭取連任的假想敵，兩人Cosplay也被拿來相比。賴清德過去在臉書貼出嘻哈形象照，自稱「威廉賴」，拉近與年輕人的距離，盧秀燕扮漫角七龍珠裡的「悟空」，令人印象深刻。

台中國際動漫節今熱鬧登場，由於是清明連假首日，吸引大批動漫迷排隊進場。台中市長盧秀燕今也率市府團隊、藍委江啟臣、楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋等人穿著台中在地名知IP品牌「貓貓蟲咖波」服飾出席開幕典禮，力挺在地動漫文化。

盧秀燕指出，她推動動漫文化，至今已Cosplay過知名動漫作品「葬送的芙莉蓮」中的角色「艾冉」、七龍珠裡的「悟空」，今天扮演是台中在地名知IP品牌「貓貓蟲咖波」，她今天率領是「咖波」團隊，「媽媽說，參觀台中國際動漫節是好的，孩子們去吧！」

盧秀燕預告，今年下半年將舉辦「台中國際動漫博覽會」，展出多部台灣知名漫畫作品，結合在地創作與跨界合作，並推出Cosplay、動漫音樂會、講座與分享會等多元活動，讓民眾近距離感受台灣漫畫的魅力。此外，10月還將舉辦全台唯一以動畫為主題的城市影展「台中國際動畫影展」，匯聚來自國內外的優秀動畫作品，提供動漫迷更豐富的觀賞與交流機會。

新聞局長欒治誼表示，市府積極支持在地動漫產業，透過多元動漫活動讓中部漫迷體驗各種動漫文化，市府2020年起率六都之先制定「台中市原創漫畫創作補助辦法」，每年推動「台中動畫製作計畫」，讓台中成為台灣動漫產業的重要樞紐。

台中市長盧秀燕（中）今扮「貓貓蟲咖波」、率領「咖波」團隊出席台中國際動漫節，力挺在地動漫文化。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今扮「貓貓蟲咖波」、率領「咖波」團隊出席台中國際動漫節，力挺在地動漫文化。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕扮成七龍珠裡的「悟空」，令人印象深刻。圖／截自盧秀燕YouTube影片
台中市長盧秀燕扮成七龍珠裡的「悟空」，令人印象深刻。圖／截自盧秀燕YouTube影片
賴清德總統2019年投入民進黨2020年總統初選時，在臉書貼出嘻哈形象照，自稱「威廉賴」。圖／賴清德臉書
賴清德總統2019年投入民進黨2020年總統初選時，在臉書貼出嘻哈形象照，自稱「威廉賴」。圖／賴清德臉書
台中市長盧秀燕（左三）去年台中國際動漫博覽會開幕，Cosplay「葬送的芙莉蓮」中的角色「艾冉」。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕（左三）去年台中國際動漫博覽會開幕，Cosplay「葬送的芙莉蓮」中的角色「艾冉」。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕（中）今扮「貓貓蟲咖波」、率領「咖波」團隊出席台中國際動漫節，力挺在地動漫文化。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今扮「貓貓蟲咖波」、率領「咖波」團隊出席台中國際動漫節，力挺在地動漫文化。記者趙容萱／攝影

動畫 盧秀燕

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