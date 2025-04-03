為挺在地動漫文化 盧秀燕再扮漫角Cosplay引熱議

台中市長盧秀燕為挺動漫文化，數度扮漫角Cosplay，其中她扮七龍珠裡的「悟空」，還一度被拿來與賴清德總統Cosplay「威廉賴」相比引熱議。盧秀燕今扮「貓貓蟲咖波」，並說「媽媽說，參觀台中國際動漫節是好的，孩子們去吧！」

盧秀燕被認為是賴清德總統2028爭取連任的假想敵，兩人Cosplay也被拿來相比。賴清德過去在臉書貼出嘻哈形象照，自稱「威廉賴」，拉近與年輕人的距離，盧秀燕扮漫角七龍珠裡的「悟空」，令人印象深刻。

台中國際動漫節今熱鬧登場，由於是清明連假首日，吸引大批動漫迷排隊進場。台中市長盧秀燕今也率市府團隊、藍委江啟臣、楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋等人穿著台中在地名知IP品牌「貓貓蟲咖波」服飾出席開幕典禮，力挺在地動漫文化。

盧秀燕指出，她推動動漫文化，至今已Cosplay過知名動漫作品「葬送的芙莉蓮」中的角色「艾冉」、七龍珠裡的「悟空」，今天扮演是台中在地名知IP品牌「貓貓蟲咖波」，她今天率領是「咖波」團隊，「媽媽說，參觀台中國際動漫節是好的，孩子們去吧！」

盧秀燕預告，今年下半年將舉辦「台中國際動漫博覽會」，展出多部台灣知名漫畫作品，結合在地創作與跨界合作，並推出Cosplay、動漫音樂會、講座與分享會等多元活動，讓民眾近距離感受台灣漫畫的魅力。此外，10月還將舉辦全台唯一以動畫為主題的城市影展「台中國際動畫影展」，匯聚來自國內外的優秀動畫作品，提供動漫迷更豐富的觀賞與交流機會。