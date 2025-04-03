漫迷衝了！台中國際動漫節今登場擠爆 預估破10萬人

台中國際動漫節今起至6日在烏日台中國際展覽館登場，由於是清明連假首日，加上首度有手遊業加入，吸引大批動漫迷排隊進場，擠爆會場，人潮從烏日中山路三段一路排到高鐵東路，預估今天可望破10萬人，今年可望吸引32萬人觀展。

主辦單位中華動漫出版同業協進會說明，今年集結72家知名廠商、近300個攤位，並且首度有知名手遊業者加入，規模再創新高，加上逢連假首日，預計今年可望突破去年30萬人潮，吸引32萬人觀展，今天首日人潮最多，預估可破10萬人，展場有一半空間提供觀展者排隊、人流管制。

台中國際動漫節今天上午10時30分開場，由VTuber無尾熊歌姬「Koana考娜」，與台中市吉祥物石虎家族姊姊「樂虎love」、動漫節形象大使「漫寶」演出，為活動揭開序幕。

台中市長盧秀燕今也率市府團隊、藍委江啟臣、楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋等人穿著台中在地名知IP品牌「貓貓蟲咖波」服飾出席，展現對動漫文化的支持與熱情。

盧秀燕說，台中國際動漫節吸引人潮，再次展現動漫文化強大號召力，鞏固台中作為「動漫之都」的地位，下半年還有台中國際動漫博覽會、台中國際動漫影展，國家動漫博物館也在台中，盼一系列強力推動，盼動漫人才、動漫文化繼續扎根發芽，動漫產業能夠推動順利。

盧秀燕指出，台中要成為動漫迷與創作者的交流基地，她感謝中華漫協多年來深耕，回應中部漫迷需求，讓台中國際動漫節成為台中年度的重要動漫盛事。