快訊

3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

台股動盪、地緣政治風險升 房市329檔期今年有戲唱？

大甲媽祖遶境將起駕 中市警啟用無人機空中巡邏

中央社／ 台中3日電

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香明晚起駕，台中市警察局今天公布，為確保鑾轎及民眾安全，特別規劃「3層安全護衛」陣容，並啟用「無人機警察隊」執行空中巡邏，掌握現場動態。

大甲媽祖將於明晚11時起駕展開9天8夜的遶境進香活動，警方表示，行程將途經中市大甲、清水、沙鹿、龍井與大肚等地區，南下至嘉義縣新港奉天宮。預估今年參與信眾將突破20萬人，是國內宗教盛事。

台中市政府警察局為此事前完成周密的安全維護與交通疏導勤務規劃，重點防範暴力鬥毆、搶奪扒竊等不法行為，全面保障活動平安順利進行。

台中市警察局長李文章表示，遶境期間將採取「分局專責制」，由大甲、清水、烏日分局等分局長擔任現場指揮官，並調派其他分局警力支援，共動員警力974名、民力300名，總計1274名警民力共同執勤。

為確保鑾轎及民眾安全，警方表示，特別規劃「3層安全護衛」陣容，結合保安警察大隊特勤中隊、刑事警察大隊與機動保安警力，並啟用「無人機警察隊」執行空中巡邏，全面掌握現場動態，達到無死角安全維護。若發生暴力鬥毆或其他違法行為，警方將立即逮捕現行犯，依法嚴辦，絕不寬貸。

警方建議想參加活動的民眾多加利用大眾運輸工具，可搭乘台鐵至大甲站，步行3至5分鐘即可抵達鎮瀾宮；若搭乘高鐵，可轉乘至新烏日站接續區間車前往。

因應遶境沿線團體熱情接駕，在烏日分局轄區接駕團體從去年30組增加到今年的37組，為避免屆時發生任何突發狀況，烏日分局表示，已由偵查隊率相關人員期前宣導，防制鬥毆情事或青少年參與陣頭滋事，以「事前約制告誡、事中強勢執法、事後查究首謀」方式，確保活動平順進行。

大甲媽祖 警察 遶境

延伸閱讀

大甲媽4月4日起駕嚴防搶轎！接駕團體增至37組烏日警約制

彰化縣警局大甲媽護轎應變隊 唯一女警長得甜美擁柔道3段

大甲媽遶境進香不怕天候變化 下載APP有專屬氣象服務

影／超壯觀！大甲媽史上最大攤起駕宴 席開1500桌

相關新聞

大甲媽祖明起駕 台中3條公車路線免費接駁、台鐵開加班次

台灣年度宗教盛事大甲媽祖遶境進香明天晚間起駕，為期9天，4月13日回鑾。台中市府建議民眾多使用大眾運輸系統，明天與回鑾當...

大甲媽4月4日起駕嚴防搶轎！接駕團體增至37組烏日警約制

台中大甲媽9天8夜遶境進香活動明天深夜起駕，預計隔天進入龍井、大肚和烏日，並通過大度橋到彰化。烏日警分局為防止搶轎等暴力...

禮讓救護車 科技執法闖紅燈罰單撤銷

彰化縣去年共37處科技執法取締4萬4018件，其中280件提申訴、撤銷47件。有汽車駕駛人禮讓救護車被告發闖紅燈，經申訴...

南投草屯演藝中心閒置將活化 1樓提供藝文展覽、其他場域委外

南投草屯有7.9萬人，全國第二大鎮卻無藝文中心，藝文界建議活化「蚊子館」草屯演藝中心，鎮長簡賜勝等人昨現勘後，允諾整修1...

台中啟用首座騎樓YouBike站 轉運率高

台中市西區大益立體停車場周邊緊鄰商圈，也是公車主要幹道，民眾使用公共自行車轉運率高，經地方爭取，交通局在大益停車場設立全...

觀察站／現金、托育牌盡出 依舊不敢生

台中市人口攀升至286萬人，近10年，每年平均增加1.4萬人，穩坐全國第二大城市，逆襲少子化浪潮成全國異數。不過，台中雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。