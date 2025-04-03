大甲媽4月4日起駕嚴防搶轎！接駕團體增至37組烏日警約制
台中大甲媽9天8夜遶境進香活動明天深夜起駕，預計隔天進入龍井、大肚和烏日，並通過大度橋到彰化。烏日警分局為防止搶轎等暴力衝突，不但重兵部署護轎，今年沿途宮廟及陣頭等接駕團體暴增至37組也約制勿聚眾滋事，否則將依法究辦。
烏日警分局說明，為防止宮廟、陣頭接駕時搶轎等衍生治安事端，警方重兵部署護轎，因應今年遶境沿線接駕團體相當熱情，暴增到37組，包括起駕16組、回鑾21組，較去年的30組還多，由烏日分局偵查隊宣導，以「事前約制告誡、事中強勢執法、事後查究首謀」方式，防制鬥毆或青少年參與陣頭滋事。
烏日警分局為了大甲媽起駕遶境，規畫任務編組，有鑾轎制服機動防處組、鑾轎便衣蒐證逮捕組、鑾轎安全維護組、掃炮組、檢扒兼防踩踏組、MP組、交通疏導機巡組、交通事故處理組、調撥車道組、支援警力，以及三個分區交通疏導人員，投入警、民力共272人次。
烏日警分局說明，4月5日上午7時至晚間6時交通管制沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區），將視車流及鑾轎行進速度彈性交通管制，屆時封閉烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向機慢車道，並疏導王田交流道匝道口車流。民眾遇警方管制交通，請配合引導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言