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大甲媽4月4日起駕嚴防搶轎！接駕團體增至37組烏日警約制

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵布署護轎。圖／本報資料照
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵布署護轎。圖／本報資料照

台中大甲媽9天8夜遶境進香活動明天深夜起駕，預計隔天進入龍井、大肚和烏日，並通過大度橋到彰化。烏日警分局為防止搶轎等暴力衝突，不但重兵部署護轎，今年沿途宮廟及陣頭等接駕團體暴增至37組也約制勿聚眾滋事，否則將依法究辦。

烏日警分局說明，為防止宮廟、陣頭接駕時搶轎等衍生治安事端，警方重兵部署護轎，因應今年遶境沿線接駕團體相當熱情，暴增到37組，包括起駕16組、回鑾21組，較去年的30組還多，由烏日分局偵查隊宣導，以「事前約制告誡、事中強勢執法、事後查究首謀」方式，防制鬥毆或青少年參與陣頭滋事。

烏日警分局為了大甲媽起駕遶境，規畫任務編組，有鑾轎制服機動防處組、鑾轎便衣蒐證逮捕組、鑾轎安全維護組、掃炮組、檢扒兼防踩踏組、MP組、交通疏導機巡組、交通事故處理組、調撥車道組、支援警力，以及三個分區交通疏導人員，投入警、民力共272人次。

烏日警分局說明，4月5日上午7時至晚間6時交通管制沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區），將視車流及鑾轎行進速度彈性交通管制，屆時封閉烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向機慢車道，並疏導王田交流道匝道口車流。民眾遇警方管制交通，請配合引導。

台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵布署護轎。圖／本報資料照
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵布署護轎。圖／本報資料照

交通管制 大甲媽 遶境 陣頭

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