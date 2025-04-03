南投草屯演藝中心閒置將活化 1樓提供藝文展覽、其他場域委外

南投草屯有7.9萬人，全國第二大鎮卻無藝文中心，藝文界建議活化「蚊子館」草屯演藝中心，鎮長簡賜勝等人昨現勘後，允諾整修1樓場地，供藝文展覽使用，展演廳及其他場域將委外經營，增加鎮庫財源。

南投縣文化資產學會理事長梁志忠指出，草屯鎮有近8萬人、全國第二大鎮且人口數冠全縣，美術及工藝人才輩出堪稱「文化大鎮」，卻連藝文展覽空間都沒有。南投市則有文化中心、埔里也有藝文中心。

草屯藝文界希望鎮內提供合適的展覽場域，作為美術、藝文展示及交流平台，近年多次向公所爭取建藝文中心，但沒經費未能推動，退而求其次，建議活化閒置多年的草屯鎮演藝中心作為展覽據點。

草屯鎮演藝中心前身是青少年活動中心，後改為劇院型場館，曾租給藝人康弘等做歌廳秀，紅極一時，2014年查出消防設施不符規定後停用，6年多前消防設備檢查通過卻租不出去，閒置至今成「蚊子館」。

草屯鎮長簡賜勝昨邀李轂摩、梁志忠、游守中等多位藝文人士現勘場地，簡賜勝表示，經評估可撥用1樓空間，後續依藝文界需求編列經費整修為專業展覽空間，展演廳及其他場域今年將招商委外經營，增加財源。

梁志忠說，鎮內工藝及美術工作者眾多，且藝文展場須考量專業空間設計，後續將邀藝文代表成立籌備小組，依各領域需求意見，提供公所規畫參考。