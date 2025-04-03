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禮讓救護車 科技執法闖紅燈罰單撤銷
彰化縣去年共37處科技執法取締4萬4018件，其中280件提申訴、撤銷47件。有汽車駕駛人禮讓救護車被告發闖紅燈，經申訴撤銷罰單。
截至今年3月1日，彰化縣從2022年以來在56處路口設置科技執法設備。縣警察局指出，路口科技執法的取締重點，主要是闖紅燈、超速及未禮讓行人，以2022年在12處路口設科技執法為例，去年共62起交通事故，較前年130件少68件，減幅52.3%，交通事故有效減少。
科技執法精確度高，相對減少爭議，縣警局統計，去年37處科技執法路口，共取締4萬4018件違規，受理申訴280件，撤銷47件，撤銷率僅占舉發總數千分之1。
警方表示，科技執法告發案件的申訴及撤銷率雖然很低，仍不乏獲平反的案例，去年5月9日15時42分在社頭鄉東彰路七段與湳底路口，有輛休旅車駕駛人停在停止線前等綠燈通過，當時救護車從後疾駛而來，駕駛人禮讓，車輛往左移動時被科技執法告發闖紅燈，駕駛人收到罰單後申訴，警方檢視影片屬實，成功撤銷。
縣警局表示，被告發違規有疑義可申訴，經確認錯誤舉發，警方會依法撤銷罰單並強化審核，避免錯誤。
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