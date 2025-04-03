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台中啟用首座騎樓YouBike站 轉運率高

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市西區大益停車場為全市首座位於騎樓的YouBike站，上月啟用。圖／市議員黃守達提供
台中市西區大益停車場為全市首座位於騎樓的YouBike站，上月啟用。圖／市議員黃守達提供

台中市西區大益立體停車場周邊緊鄰商圈，也是公車主要幹道，民眾使用公共自行車轉運率高，經地方爭取，交通局在大益停車場設立全市首座騎樓的YouBike站，上月底啟用，設置10柱車位讓民眾騎乘便利。

台中市YouBike站過去多以人行道側及市有空地為設站地點，大益立體停車場因臨近向上路商圈、精誠路商圈，停車需求高，加上此處為忠明南路公車幹道，地方多年來建議在大益停車場周邊設置YouBike站，以利民眾接駁，不過騎樓設置YouBike站涉及用地問題，須經都市設計審議，導致設站進度不斷卡關。

交通局指出，為加速大益停車場YouBike設站，都發局去年9月修正通過都市設計審議規範，規定在建築物留設的法定退縮公共開放空間，除設置ibike站或公車候車設施外，不得設置影響視覺景觀直線穿透性的障礙物，因此設置ibike站，無需再提送都市設計變更。

另外，交通局考量臨大忠街的法定退縮空間較寬敞，優先擇此處設站，以利民眾停車接駁，初步設置10柱車位，數量雖有限，仍有助紓解周邊通勤與轉乘需求。

大益立體停車場YouBike站啟用後，市議員黃守達數次前往察看，發現使用率非常高，經常一車難求。黃守達表示，歷經多年協調，成功爭取設立，建議市府加強YouBike調度。

YouBike 人行道 停車場 自行車

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