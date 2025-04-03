觀察站／現金、托育牌盡出 依舊不敢生

台中市人口攀升至286萬人，近10年，每年平均增加1.4萬人，穩坐全國第二大城市，逆襲少子化浪潮成全國異數。不過，台中雖稱幸福宜居城市，仍是敢婚不敢生，地方政府爭打現金牌與托育牌，依舊難解少子化國安問題。

靜宜大學社工與兒少系副教授王秀燕說，時下年輕人熱議話題是「你凍了沒？」女生凍卵、男生凍精，因年輕族群精算，可能要過30歲才有能力組成家庭結婚，但需要年齡更長才認為具備生養小孩能力，愈拖愈晚，「凍精」與「凍卵」話題流行，凸顯晚婚、生育率下降。

台中市人口逐年成長，結婚率六都第一，生育率六都第二，排名六都前段班，但細究每年人口成長1.4萬人，生育率卻無法按比率成長，出現幸福城市「敢婚不敢生」現象，全國經濟面與低薪問題若無解，生育率還要探底。

不少地方政府財力窘困，但祭出「生育補助」毫不手軟，例如緊鄰的彰化一胎3萬元，台中只有2萬元，不少人準備生育前遷戶籍到彰化，但孩子要進入托育年齡時又遷回台中，領取更高的托育津貼，讓年輕家長有如候鳥，逐津貼而居。

敢生、想凍卵凍精都還算好事，但地方政府「東省西挪」編生育補助、托育津貼預算，造成縣市預算大幅成長、生育率卻年年照降，連龍年效應都救不了生育率，跌破專家眼鏡。

生育補助或托育津貼都是基本款，各縣市打現金牌、托育牌，對本來就想生的年輕家長不無小補，但多數年輕族群仍無感，不願為了一時的補貼生小孩，可見寄望基本款提高生育率，根本文不對題。

從經濟面著手，各行業「無差別」低薪，工作多年平均仍只3、4萬，但物價、房租飛升，生活成本高，適齡結婚與生育的年輕人無力負擔，加上生活與工作壓力大，深怕無法照顧好孩子，教養品質仍是考量重點，政府生育補助、托育津貼聊備一格。