六都施政體檢／低薪、托嬰難題 年輕人只婚不生

台中是幸福城市民調第一名，但內政部統計，就業人口有37.8%從事工業，59.7%從事服務業，農林漁牧業則占2.5%，產業平均薪資相對低，而雙薪家庭最在意的托嬰中心，台中家數還遠遠不足，都讓年輕人敢婚卻不敢生。

台中結婚率達6都第一，出生率排行6都第二，整體人口數雖正成長，已突破286萬人，但學齡兒童每年仍減少近2千人。

吳姓家長說，市府力推托嬰、托幼倍增，但僧多粥少，托嬰中心仍不足。她懷孕10周就拿孕婦手冊報名，繳了訂金， 但生產前被通知沒名額，只能再找，喜悅大打折扣；另有家長說，剛懷孕就報名托嬰中心，得知候補120名，相當傻眼，直呼「不敢再生二胎」。

沒有後援幫忙育兒的潘姓家長說，原以為虎年生育率低，可享有較多教育資源，特別選在虎年生小孩，命名後也趕緊報名公托，未料仍要排1年3個月才錄取，空窗期間，只能放棄工作在家顧小孩。

公托除了錄取不易，教育資源也難銜接。家長說，公托雖可延托到下午6時，但對於5時半才下班的家長，車程加上塞車時間，往往還是來不及接小孩，且孩子生病就需停課，感染腸病毒更直接停課一周，對沒有後援的雙薪家庭苦不堪言。

有年輕夫妻結婚5年仍不敢生小孩，他們說，房價貴，房租連年調漲，加上通膨嚴重，都快養不起自己了，怎麼敢生小孩？