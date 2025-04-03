六都施政體檢／中市宜居人口增 不少幼童外地生

台中市近年人口成長，今年二月逾286萬3千人，穩坐全國第二大城市，市長盧秀燕說，大多數城市煩惱人口減少，台中不減反增，表示對台中「宜居城市」有感。不過新生兒數下滑，11個行政區人口平均變老，如何提高生出率是首要課題。

台中市升格13年，人口數從約268萬成長到突破286萬，扣除疫情期間，年年是正成長前段班，尤其挾直轄市財力、生活機能、福利措施，磁吸效應造成周邊縣市人口流到台中。

民政局長吳世瑋指出，人口增長主要來自外來人口遷入，高居六都第一，以彰化、新北、南投遷入者最多；市府推動產業更新，引進台積電等大廠，也完成中捷綠線、東豐快等交通建設，加上近年各區區段徵收與開發，吸引年輕人就業、定居。

但攤開近5年新生兒數，台中從1萬9613人降到1萬6112人，仍難敵少子化，減少近1成8。吳世瑋表示，比起人口移入，台中自然人口出生率不算高，排在六都後段；但若以0到2歲占總人口比率，台中又上升到全國第二，說明不少年輕人可能會因高額生育津貼選擇在外縣市生小孩，領完再遷回台中、讓孩子成長，因此整體人口仍呈上升趨勢，落實盧秀燕「公托倍倍增」「平價托育」政見。

盧秀燕說，很多縣市煩惱人口減少，台中不減反增，包括北屯突破30萬人、南屯破18萬人、烏日破8萬人，沙鹿破10萬人，屢傳佳音。

台中市近5年新生兒、人口變化 製表／趙容萱

為挽救生育率，台中市2022年起加碼生育津貼，從1萬元倍增至2萬元，去年也加碼擴大孕婦母血唐氏症篩檢補助，設籍中市未滿34歲的懷孕婦女可接受篩檢，最高補助2200元。另全市布建46處公托，加碼補助準公托家長每月1400元。

國民黨市議會黨團書記長李中指出，台中因傳統加工業沒落，曾低迷一段時間，後因台中科學園區開發引進電子高科技產業，重新帶來人口；市府產業發展、交通建設、教育政策陸續推動，不斷吸引人口遷入，未來也應繼續提升產業競爭力。

民進黨團總召王立任說，台灣整體「生不如死」，肯定台中還能逆勢成長，但市府對生育津貼反應較慢，2022年才從1萬增至2萬元，另應持續改善交通、治安，不要讓年輕人覺得住在台中「很危險」。

知名不孕症醫師李茂盛說，從醫近40年，首度沒看到龍年效應，龍年最大出生潮1976年有逾42萬名新生兒，若政府再不積極處理，未來5年內全國新生兒人數會掉到12.5萬人。