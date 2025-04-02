清明連假空品恐亮橘燈 台中環保局提醒敏感族戴口罩
明起至6日為清明連假，台中市環保局提醒，依據環境部預報未來3天起中南部空品皆有達「橘色提醒」等級之虞，中市府持續啟動應變措施，提醒市民掃墓減少燒金紙，建議敏感族群應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。
依據環境部預報資料顯示，明起受高壓出海及輻射冷卻影響，東北風挾帶境外汙染物影響下台灣及離島，且環境風場將漸轉東風汙物易累積，5日（周六）前中南部地區空品皆有達「橘色提醒」等級之虞，指標汙染物皆為「臭氧八小時」。
環保局指出，因應近日空品不良，環保局查獲2件工廠違規案件依法告發，要求限期改善，另查獲1件改管車排氣檢驗不合格依法裁處，由於時值空品不良期間，依法加重處分。
環保局持續執行應變措施，包括針對固定汙染源、移動汙染源，以及及逸散汙染源等全方面打擊空汙，並廣為發布警告注意事項，並通知學校等機構落實防護措施。
環保局提醒，清明節活動可能造成短時間區域性污染物濃度上升，清明祭祖可以響應以花代香、以米代金、以功代金等祭祀；另空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。
環保局說明，欲掌握空品即時狀況，可至「環保局空氣品質監測網」( http://bit.ly/1PYK6fP )；同時歡迎加入「台中空品報報」LINE官方帳號，可獲取每日空品預報資訊，提早做好防護準備。
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