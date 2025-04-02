醫院駐點的「紅鼻子醫生」 陪病童歡度兒童節

兒童節將至，「紅鼻子醫生」今以音樂遊行方式，到台中榮總兒童病房與病童們開心互動，台中榮總院長傅雲慶也化身「樂樂天使」，分贈惠康基金會贊助的100份小禮物、點心，一起陪病童歡度佳節。

紅鼻子關懷小丑協會現已培訓39名「紅鼻子醫生」，在台灣北、中、南、東共12家醫院駐點和常態性演出，透過小丑即興表演和民眾互動，緩解病患的壓力及不安。

2016年起，台中榮總每周三都有「紅鼻子醫生」來院服務，每月累積服務大約330人次的病童與家屬。

今年的兒童節巡迴演出，「紅鼻子醫生」和台中榮總特別以音樂遊行方式，穿梭於兒童病房之間，病童起初看見「紅鼻子醫生」，從陌生到好奇到互動玩遊戲。緊接著，「紅鼻子醫生」在兒童病房圖書室中帶來精彩的小丑默劇與肢體喜劇表演，讓孩子們暫時忘卻病痛。

傅雲慶表示，感謝「紅鼻子醫生」長期以來對病童的用心付出，「紅鼻子醫生」彈奏輕快樂曲，不僅是孩子們心靈上的溫暖支柱，也給予家屬及醫護人員們精神上的撫慰，將持續與「紅鼻子醫生」攜手合作創造更友善、溫馨的醫療環境，也感謝惠康基金會贊助100份兒童節禮物及點心，讓小朋友溫馨過節。