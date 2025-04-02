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員林社區大樓貼標籤實名制收垃圾 果然不敢不分類
彰化縣去年7月起推動垃圾分類破袋稽查和退運機制，垃圾減量大幅提升，但最近環保局發現部分鄉鎮市分類又不確實了，因此又開始退運，為了落實分類，員林市已有十個社區大樓出妙招，在垃圾袋上貼標籤，要求住戶具名丟垃圾，若被查到分類不確實，就找得到人開罰。
彰化縣環保局最近又陸續退運未做好垃圾分類的鄉鎮，讓各鄉鎮又開始上緊發條，要求民眾要做好垃圾分類。
員林市是南彰化人口數最多的鄉鎮市，垃圾量自然也多，一般透天厝家戶若未做好垃圾分類，垃圾車隨車人員會立即退回要求做好分類，但若是社區大樓集中垃圾，有時就找不到未做好分類的住戶。
員林市公所清潔隊長張道強表示，目前員林市約有70多個社區大樓，常有管理員反映有的住戶不好溝通，有些社區常常被開勸導單，造成管理員跟守規矩的住戶困擾，自從去年環保局推動擴大稽查開始，就有社區請住戶在垃圾袋上寫上戶別，這樣如果有問題，比較好追溯，也能讓大家垃圾分類更謹慎。
員林市目前已有約10個社區「實名制」貼標籤收垃圾，果然大大提升分類效果，張道強說，去年垃圾相較前年約減量4500公噸，這些做法其實不是為了要罰誰，是希望大家把垃圾分類、資源回收當成生活習慣，才能讓垃圾減量。
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