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清明連假掃墓、觀光車潮多 南投警加強交通疏導

中央社／ 南投2日電

清明節連假將展開，南投縣警察局今天表示，名間鄉濁水公墓員集路名竹路口等易塞車公墓將加強交通疏導，取締違規停車；合歡山、清境農場等景點停車場如達8成滿，將公告提醒。

清明節連假自明天起至4月6日共計4天，預估會有大批民眾前往掃墓，或前往觀光景點，南投縣警察局發布新聞稿說明交通疏運及管制措施。

其中名間鄉濁水公墓員集路名竹路口、竹山鎮第一公墓大智路與加正巷口、德山寺公墓等易塞車公墓，4月3日至4月6日每天上午8時至下午4時，將調派員警加強交通疏導，嚴格取締違規停車。

南投縣警局說明，在重要風景區替代道路部分，要前往日月潭可以從國道3號中興交流道前往台3線，再轉台16線，從水里鄉進入日月潭，或從中興交流道走台3線、台16線接投131縣道，從魚池鄉進入日月潭；要前往溪頭的民眾，可從中興交流道接台3線、台16線，再走投139線及投151線。

縣警局指出，除呼籲遊客行駛替代道路外，合歡山、清境農場、日月潭、九族文化村等景點，停車場如果達8成滿，將透過電台、電子看板等方式，告知民眾停車場情形。

公墓 南投縣 日月潭

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