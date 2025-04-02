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洲際球場外野白牆恐吃球 貼膜改「兄弟藍」完成改善

中央社／ 台中2日電

台中洲際棒球場曾出現新地景「白色怪物」，有球員反映外野外牆反光恐影響打者，有「吃球」疑慮；經市府與業者及球團協調，日前已將白色外牆貼膜為「兄弟藍」完成改善，避免影響賽事。

台中市政府今天透過文字稿表示，為避免漢神洲際購物中心白色外牆影響打者視線，經市府運動局召集施工單位、業者及球團協調，決議將白色外牆改為深藍色貼膜，施工單位於3月23日完成外牆作業，3月27日也進一步針對玻璃完成貼膜，讓球場外野轉變為「兄弟藍」，在球季開賽前順利完成改善。

中市府表示，未來也將持續觀察百貨業者施工是否會影響賽事進行，以確保球員比賽及球迷觀賽權益。

中職新賽季即將開打，台中洲際棒球場日前舉辦官辦熱身賽，中右外野後方新建漢神洲際購物中心外牆是一大片白色，金黃色外牆則是貼到一半；不少球員在賽前打擊練習時直呼會影響視線，教練也表示，有點沒辦法想像，「在球場裡不會有白色東西」。

這堵白牆被民眾戲稱為「白色怪物」。中職會長蔡其昌在社群媒體Threads發文表示，日前聯盟人員與中信兄弟球團溝通，中信球團表示已要求業主及施工單位務必在洲際球場本球季例行賽開打前完成外牆施工，並將白色部分去除。

兄弟 棒球場

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