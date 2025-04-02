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不在台北！最大百貨、101都來了 台中建照量體年增11倍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「第一大天地」土地總面積達4.8萬坪，未來將是全台最大的百貨購物中心。圖／第一大國際提供
「第一大天地」土地總面積達4.8萬坪，未來將是全台最大的百貨購物中心。圖／第一大國際提供

大台中不動產資訊平台今發布最新統計顯示，去年六都核發商業類（B類）建照量體，以台中年出現爆發性成長，年增達11倍，甚至超過5都總量體。估價師認為，隨著捷運建設，號稱全台最大的「D-ONE第一大天地」、台北101都來台中，未來商業發展重心往中台灣轉移。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠說明，台中市在去年核發商業類（B類）建照量體出現爆發性成長，年增達11倍，供給量能達68萬平方公尺（約20萬5700坪），甚至超越其他五都開發總量。

陳孟筠分析，隨著台中捷運建設推進，以及企業積極投資百貨商場，包含烏日高鐵D-ONE第一大天地等超大型商業開發案陸續啟動，讓商業類建照量體呈現高度增長現象，台中商業市場價值備受關注，近日也釋出台北101將與國泰人壽共同打造「置地廣場台中」的消息，未來發展重心逐步向中台灣轉移。

號稱全台高鐵站區最大招商案的台中高鐵娛樂購物城緊鄰高鐵台中站、土地面積廣達4.8萬坪，去年6月動工，定名為「D-ONE第一大天地」，預計進駐購物中心、電影院、五星級酒店，並搭配A級商辦大樓、國際會議中心等。

其中，五星級酒店耗資80億、引進歐洲奢華「第一大凱賓斯基酒店」總建築面積達2萬坪，內設312間豪華客房，完工後將成為中台灣最大的國際五星級酒店。

台北101與國泰人壽簽署商場合作契約，台北101將跨出台北、前進台中市七期重畫區打造「置地廣場台中」，近捷運市政府站，總面積達到4.7萬坪，其中商業空間占3.5萬坪，還有1.2萬坪的停車空間，預計2029年完工、2030開幕。

六都三年來核發商業類（B類）建照量體表格。圖／大台中不動產資訊平台提供
六都三年來核發商業類（B類）建照量體表格。圖／大台中不動產資訊平台提供
台北101與國泰人壽將前進台中七期，打造「置地廣場台中」，預計2029完工、2030開幕。圖／台北101提供
台北101與國泰人壽將前進台中七期，打造「置地廣場台中」，預計2029完工、2030開幕。圖／台北101提供

台中捷運 台北101 酒店

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