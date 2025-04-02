不在台北！最大百貨、101都來了 台中建照量體年增11倍

大台中不動產資訊平台今發布最新統計顯示，去年六都核發商業類（B類）建照量體，以台中年出現爆發性成長，年增達11倍，甚至超過5都總量體。估價師認為，隨著捷運建設，號稱全台最大的「D-ONE第一大天地」、台北101都來台中，未來商業發展重心往中台灣轉移。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠說明，台中市在去年核發商業類（B類）建照量體出現爆發性成長，年增達11倍，供給量能達68萬平方公尺（約20萬5700坪），甚至超越其他五都開發總量。

陳孟筠分析，隨著台中捷運建設推進，以及企業積極投資百貨商場，包含烏日高鐵D-ONE第一大天地等超大型商業開發案陸續啟動，讓商業類建照量體呈現高度增長現象，台中商業市場價值備受關注，近日也釋出台北101將與國泰人壽共同打造「置地廣場台中」的消息，未來發展重心逐步向中台灣轉移。

號稱全台高鐵站區最大招商案的台中高鐵娛樂購物城緊鄰高鐵台中站、土地面積廣達4.8萬坪，去年6月動工，定名為「D-ONE第一大天地」，預計進駐購物中心、電影院、五星級酒店，並搭配A級商辦大樓、國際會議中心等。

其中，五星級酒店耗資80億、引進歐洲奢華「第一大凱賓斯基酒店」總建築面積達2萬坪，內設312間豪華客房，完工後將成為中台灣最大的國際五星級酒店。