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清明連假+大甲媽遶境恐塞車 台中高鐵站3開單熱點曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
高鐵台中站區1樓為載客專區，科技執法取締最多為站區1樓違停超過3分鐘。圖／本報資料照片
高鐵台中站區1樓為載客專區，科技執法取締最多為站區1樓違停超過3分鐘。圖／本報資料照片

台中市警局烏日分局因應清明連假加上大甲媽後天起駕，高鐵台中站恐湧現車潮，今天下午啟動交通疏導，並提醒駕駛注意高鐵站區、中山路三段與高鐵東路口，以及高鐵五路與高鐵東路口等3處為科技執法熱點，可走替代道路避免塞車。

烏日警分局說明，預估清明連假單日車流量可達近10萬輛，警方今天下午4時起至4月6日晚間12時執行交通疏導，推估放假車流尖峰在今晚6時至9時，收假車流尖峰落在4月6日晚間5時至9時，提醒駕駛依高鐵五路轉站區一路畫設的彩色標線進出高鐵站。

台中市交通局說明，交通局在台中高鐵站區高鐵五路轉站區一路規畫彩色標線，內側車道為粉紅色、中線車道為藍紫色，提醒民眾「粉色一樓上車走、藍色二樓下車留」，交通局也將持續觀察車流狀況適時調整措施。

烏日警分局提醒，高鐵站區一、二樓採接送分區分流科技執法，限時3分鐘停留；高鐵站1樓7號門為載客專用，2樓為送客專用，只供民眾下車，禁止臨停載客。最常被開單是車輛停等超過3分鐘，建議可提前抵達停放在附近的免費暫停費高鐵特約停車場（嘟嘟房），保有30分鐘免費停等。

另外，中山路三段與高鐵東路口，以及高鐵五路與高鐵東路口等2處也是科技執法熱點，提醒駕駛注意。

烏日警分局建議，駕駛可多利用中投公路（台63線）、烏日區中山路及台74線中彰快速道路等替代道，民眾也可利用鐵路、公車等，下車地點也可利用台鐵新烏日火車站前廣場，避免等候。

高鐵台中站區2樓為送客專區有科技執法，限時3分鐘停留，禁臨停載客。圖／本報資料照片
高鐵台中站區2樓為送客專區有科技執法，限時3分鐘停留，禁臨停載客。圖／本報資料照片
台中市交通局在高鐵五路轉站區一路畫設粉紅色、藍紫色等彩色標線，提醒駕駛依標線進出高鐵站。圖／讀者提供
台中市交通局在高鐵五路轉站區一路畫設粉紅色、藍紫色等彩色標線，提醒駕駛依標線進出高鐵站。圖／讀者提供
台中市交通局在高鐵五路轉站區一路畫設粉紅色、藍紫色等彩色標線，提醒駕駛依標線進出高鐵站。圖／讀者提供
台中市交通局在高鐵五路轉站區一路畫設粉紅色、藍紫色等彩色標線，提醒駕駛依標線進出高鐵站。圖／讀者提供
台中市交通局在高鐵五路轉站區一路畫設粉紅色、藍紫色等彩色標線，提醒駕駛依標線進出高鐵站。圖／交通局提供
台中市交通局在高鐵五路轉站區一路畫設粉紅色、藍紫色等彩色標線，提醒駕駛依標線進出高鐵站。圖／交通局提供

台中市 科技執法 高鐵

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