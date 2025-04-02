濁水溪農村生態精彩 鹿谷竹林茶席品茗賞螢打頭陣

水土保持署南投分署串聯南投縣濁水溪沿線社區，推出6條同村體驗旅遊路線，今天在鹿谷鄉竹林社區，體驗「螢河茶席」，即日起到6月下旬有超過30場次的體驗活動，包含採梅、工藝手作、潑墨繪染及特色市集，邀請大家到南投感受春日農村生態的熱鬧氛圍。

南投分署副分署長陳存凱說，濁水溪流域農村擁有豐富自然資源及人文藝術，展現多元的發展特色，近年來以生態及藝術主題輔導在地青年、產業及旅遊，從友善石虎棲地、竹產業加值、構樹皮燈及香蕉全株利用之工藝創作，並結合賞螢季，傳達生態保育與藝術人文核心價值。

2025濁水溪農村生態藝廊擴大串聯6個農村社區，吸引超過40家在地業者共同參與，從水里鄉上安社區、鹿谷鄉竹林社區、集集鎮集集蔬果運銷合作社、中寮鄉漳平溪文化藝術協會、中寮鄉永福社區、名間鄉濁水社區等，提升農村觀光旅遊，創造農村經濟價值。

今年生態藝廊由鹿谷鄉竹林社區打頭陣，運用特色茶席體驗與生態導覽解說，推出「螢河茶席」體驗活動，打造竹林間品茗賞螢的浪漫氛圍；中寮鄉漳平溪文化藝術協會融合工藝與生態之美，伴隨音符旋律及螢光閃爍，以「螢之聲」邀請大家一同來參與這場獨一無二的音樂盛宴。

致力推動石虎保育的中寮鄉永福社區，則以「蝠氣滿滿，一起來趣陶」活動，帶領民眾體驗柴燒陶藝與蝙蝠生態導覽，體現永福社區在傳統藝術及生態保育多元化發展的亮眼成果。