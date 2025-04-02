中市和平區竹林公墓納骨牆啟用 盧秀燕：持續建設幸福原鄉

台中市和平區12處原住民族傳統部落公墓，除第五公墓納骨塔為僅有的骨灰骨骸存放設施，其餘公墓多已接近滿葬或有疊葬，為協助解決部落公墓滿葬問題，中市府斥資2800萬元興建竹林公墓納骨牆，今天舉行啟用典禮。

台中市長盧秀燕今天在啟用典禮中表示，她上任6年來，已在和平原鄉投入近30億元，完成282項工程建設，竹林公墓納骨牆則是繼雪山坑納骨牆啟用後的原鄉第二座納骨牆，雙崎及齡恩路納骨牆興建工程也持續推進中，市府持續完善原鄉殯葬設施，讓原民朋友的身後事有保障。

盧秀燕說，照顧市民的生老病死是政府的職責所在，部落重視在地安葬，祖靈才能安息，為完善原鄉殯葬設施，她上任後，請民政局積極協助和平區公所規劃，首批規劃從大安溪達觀、雙崎，往上做到梨山環山，目前達觀雪山坑及竹林公墓納骨牆已啟用，雙崎及齡恩路納骨牆預計今年底、明年初發包，這4處興建後預計可紓解當地至少30年的殯葬需求。

盧秀燕表示，此次竹林公墓納骨牆由市府動支第二預備金補助700萬元，和平區公所自籌2100萬元，共斥資2800萬元打造，目前第一期已建置864個骨灰(骸)櫃，第二期工程可再建置234個，共可提供1098個骨灰(骸)櫃，園區內並規劃為停車區、納骨區及樹葬區，同時設有祭儀平台供族人祭祀追思，提供部落居民更優質的殯葬環境。

台中市民政局長吳世瑋表示，竹林公墓納骨牆得來不易，和平為自治區，有原住民族法規，納骨牆興建必須獲得地方的協調與同意，109年起歷經部落會議達成共識後，陸續完成禁葬、遷葬、起掘暫厝，並做興辦事業及水保計畫。

為加速推動工程進度，民政局副局長彭岑凱自112年起每兩周召開一次工程會議，協助公所及市府跨機關的聯繫與合作，施工期間更歷經多次豪雨及颱風，現在工程順利且如期完工，感謝各方協力促成及支持，逐步完善和平區殯葬建設。

和平區長吳萬福表示，部落族人殷切期盼興建納骨設施多年，感謝市府及各級民意代表的全力支持，竹林公墓納骨牆占地5640平方公尺，除納骨牆設施外，也結合在地自然景觀；考量泰雅族民情習俗，跳脫樓塔式建築概念，設有祭儀平台供族人祭祀追思，打造互動聯誼的活動場域，讓族人慎終追遠也邁向環保與現代化。

民政局表示，盧秀燕市長上任6年多，市府投入和平區金額近30億元，總計完成282項工程建設，包括三叉坑、三民、新佳陽、南湖溪1號、裡冷及天輪里無名等6座吊橋維護，新建環山部落南湖溪吊橋及整建谷關吊橋，提升橋梁安全性與便利性。