彰化縣警局大甲媽護轎應變隊 唯一女警長得甜美擁柔道3段

大甲鎮瀾宮媽祖4月4日起駕，進行9天8夜進香遶境之旅，4月4日起駕，期間在5、6、10、11、12日共5日進入彰化縣，彰化縣警局為防止發生爭抬鑾轎衝突，來回程動用2558名警力，雖然創下3年新低，不過今年仍配置精銳的42人機動應變隊護轎，今天演練展現強大戰力。

彰化縣警察局表示，大甲媽祖去年去、來返程使用警力3008名，評估近年來警方強力護轎下，幾乎沒有重大衝突，決定精準調整運用，今年初步規畫使用警力2558名，減少450名，警力部署將以縣長王惠美接駕的彰化中山路、民生地下道、南瑤宮、天后宮與北斗奠安宮、員林福寧宮等5大地點，至於預定5日晚間通過以搶轎知名的彰化市民生地下道，將部署340名警力。

警方表示，今年初步規畫減少警力，但警方依現地勘察及接轎團體清查，精準部署警力，採分區（段）跳崗交錯執行，維持執勤量能。另外使用阻材及改道牌等設施協助執勤，並透過錄影監視系統、現場直播等科技設備，掌握交通路況及治安狀況，機動調度。

這兩年來，大甲媽遶境彰化過程平和，一般認為縣警局派遣的機動應變隊護轎，功不可沒。機動應變隊是由縣警局對護轎有豐富經驗的訓練科長林世明指揮，結合技術教官、特殊任務編組小組組成的精英隊伍，今年隊員共42人，他們除了體能好以外，有的還有柔道及跆拳道等專長，並具備反恐、武裝攻堅及重大暴力犯罪處理等能力。

為因應大甲媽祖進香而成立的彰化縣警局機動應變隊，到今年已是第三年，隊員變動不大，今天上午在縣警局停車場演練，由訓練科長林世明指揮，從隊形變換、鎮暴、壓制、驅離等動作，均十分熟練，甚至在壓制由員警扮演的聚眾滋事分子，更是非常逼真。

機動應變隊42名隊員中，唯一的女警是鹿港警分局警備隊員李靖宣，長得甜美，警察專科班畢業至今從警9年，擁有柔道3段的實力。她說，應變隊成立以來就已加入，很榮幸能成為隊員，並順利完成任務。