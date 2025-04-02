全國第2大鎮卻無藝文中心 南投草屯擬活化蚊子館改造

南投草屯是全國第二大鎮卻無藝文中心，藝文界向公所建議活化「蚊子館」演藝中心，鎮長簡賜勝今邀相關單位人士現勘場地，允諾撥用並編列經費整修該中心1樓場地，供藝文展覽使用，而展演廳及其他場域則將委外經營，增加鎮庫財源。

草屯全鎮達9.7萬人，人口數僅次新竹竹東，但南投縣文化資產學會理事長梁志忠指出，南投市有文化中心、埔里也有藝文中心，全國第二大鎮、人口數冠全縣，且因美術及工藝人才輩出堪稱是「文化大鎮」的草屯，卻連藝文展覽空間都沒有。

草屯藝文界希望鎮內能有合適的展覽場域，作為美術、工藝等藝文工作者展示及交流的平台，近年雖為此多次向公所爭取建設藝文中心，但礙於經費未能推動，近期再向公所建議活化使用閒置多年的草屯鎮演藝中心，作為鎮內藝文展覽據點。

而草屯鎮演藝中心前身為青少年活動中心，而後改裝為供演藝表演的劇院型場館，曾租給藝人康弘等做歌廳秀，紅極一時，2014年查出消防設施不符規定後停用，6年多前消防設備檢查通過後，卻未再承租出去，因此閒置至今成「蚊子館」。

草屯鎮長簡賜勝今邀集李轂摩、梁志忠、游守中等多名藝文界人士到該中心現勘場地，簡賜勝表示，經評估可撥用該中心1樓空間，後續依藝文界需求編列經費整修成專業展覽空間，而展演廳及其他場域今年將招商委外經營，增加鎮庫財源。