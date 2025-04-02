台中潭子區潭子街空中雜亂纜線將消失 7月底開闊天際線

台中市潭子區潭子街已完成自來水管路汰換及電桿地下化工程，部分路燈輸電纜線仍架設空中，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國爭取400萬元經費，潭子街路燈纜線下地工程，配合水溝蓋板汰舊換新，將現有架空路燈纜線嵌入溝蓋板內，預計本月21日開工、7月底前完工，將再現開闊天際線。

為確保施工順利，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國今天邀請相關單位辦理施工前說明會，台中市養護工程處、潭子區長劉汶軒、潭北里長林俊堂、潭陽里長楊仲傑等人到場。

潭子區長劉汶軒說明，潭子街二、三段水溝蓋板因鋼筋裸露、鑄鐵鏽蝕等問題嚴重，將重新施作鍍鋅格柵水溝蓋板，全長約432公尺。配合市府「四大管線下地」政策，將現有架空路燈管線下地，嵌入溝蓋板內，消除空中纜線雜亂情況，以潭陽路為界，路燈劃分為兩迴路供電，提高穩定性。

台中市議員賴朝國要求施工期間確保居民通行安全，建議將有線電視纜線及號誌燈的供電線路也一併下地；劉汶軒表示，溝蓋版內管路的口徑寬度足夠，將協調有線電視業者及交通局同步施工。

潭北里長林俊堂、潭陽里長楊仲傑表示，此次施工雖會帶來短暫不便，但長遠來看，將大幅改善潭子街的市容，讓街區更整潔有序。他們感謝立委楊瓊瓔與市議員賴朝國爭取台電電桿地下化及自來水管路汰換工程，提升街道美觀及用水品質。