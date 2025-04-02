快訊

美國務卿下令審查申簽學生網路發言！禁止這類人入境美國

新生兒連9年負成長！生養育基金門檻曝光 上班族不吃不喝要存12年

金秀賢「未對金賽綸道歉」惹怒家屬　8好友將發聲明戳破謊言

台中潭子區潭子街空中雜亂纜線將消失 7月底開闊天際線

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子街已完成自來水管路汰換及電桿地下化工程，路面也燙平，但部分路燈輸電纜線仍架設空中，民代爭取纜線下地，今天現場辦工程說明會。記者游振昇／攝影
台中市潭子街已完成自來水管路汰換及電桿地下化工程，路面也燙平，但部分路燈輸電纜線仍架設空中，民代爭取纜線下地，今天現場辦工程說明會。記者游振昇／攝影

台中市潭子區潭子街已完成自來水管路汰換及電桿地下化工程，部分路燈輸電纜線仍架設空中，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國爭取400萬元經費，潭子街路燈纜線下地工程，配合水溝蓋板汰舊換新，將現有架空路燈纜線嵌入溝蓋板內，預計本月21日開工、7月底前完工，將再現開闊天際線。

為確保施工順利，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國今天邀請相關單位辦理施工前說明會，台中市養護工程處、潭子區長劉汶軒、潭北里長林俊堂、潭陽里長楊仲傑等人到場。

潭子區長劉汶軒說明，潭子街二、三段水溝蓋板因鋼筋裸露、鑄鐵鏽蝕等問題嚴重，將重新施作鍍鋅格柵水溝蓋板，全長約432公尺。配合市府「四大管線下地」政策，將現有架空路燈管線下地，嵌入溝蓋板內，消除空中纜線雜亂情況，以潭陽路為界，路燈劃分為兩迴路供電，提高穩定性。

台中市議員賴朝國要求施工期間確保居民通行安全，建議將有線電視纜線及號誌燈的供電線路也一併下地；劉汶軒表示，溝蓋版內管路的口徑寬度足夠，將協調有線電視業者及交通局同步施工。

潭北里長林俊堂、潭陽里長楊仲傑表示，此次施工雖會帶來短暫不便，但長遠來看，將大幅改善潭子街的市容，讓街區更整潔有序。他們感謝立委楊瓊瓔與市議員賴朝國爭取台電電桿地下化及自來水管路汰換工程，提升街道美觀及用水品質。

立委楊瓊瓔表示，潭子街商家密集，是潭子區早期發展的重要區域，沿街電桿林立，雜亂密佈纜線不僅影響景觀，也限縮道路寬度；她說10年來，陸續透過台電電桿纜線地下化，自來水管線汰換工程，搭配此次水溝改善及路燈纜線下地，營造舒適安全的居住環境，也可以徹底改善市容觀瞻，潭子街道不再有像巨型蜘蛛網橫越天空的景象。

台中市潭子街已完成自來水管路汰換及電桿地下化工程，路面也燙平，但部分路燈輸電纜線仍架設空中，民代爭取纜線下地，今天現場辦工程說明會。記者游振昇／攝影
台中市潭子街已完成自來水管路汰換及電桿地下化工程，路面也燙平，但部分路燈輸電纜線仍架設空中，民代爭取纜線下地，今天現場辦工程說明會。記者游振昇／攝影

台中市 楊瓊瓔 議員

延伸閱讀

電價凍漲爭取立院預算撥補 楊瓊瓔：先面對錯誤能源政策

全台罷免潮！台中2綠委罷免案今進二階 8立委全罷

民進黨再占主席台 楊瓊瓔抗議：質詢權又被沒收

32年老舊電梯困農民40分鐘 清水農會有錢汰舊換新了

相關新聞

影／大甲鎮瀾宮起駕宴今晚舉行 顏清標：吃愈多賺愈多

大甲鎮瀾宮今天在大甲體育場席開1500桌起駕宴，董事長顏清標表示，吃愈多也能賺得愈多，在台中市長盧秀燕的主政之下，台中非...

影／超壯觀！大甲媽史上最大攤起駕宴 席開1500桌

今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香在4月4日晚間起駕，活動開始前三天要茹素，大甲鎮瀾宮今天在大甲體育場設起駕宴，席開1500桌相...

台中潭子區潭子街空中雜亂纜線將消失 7月底開闊天際線

台中市潭子區潭子街已完成自來水管路汰換及電桿地下化工程，部分路燈輸電纜線仍架設空中，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國爭取400萬...

台中消防局女力爆發 昨布達首任女小隊長 3女任分隊長

台中市消防局昨天人事調整，其中南屯等13個分隊長交接，有春社、溪湳、大安分隊由女性擔任，分別是施盈孜、許佳莉、袁芷筠，其...

森林火災原因人為因素97％ 林業署與消防宣導掃墓防火

根據統計引發森林火災原因，人為因素占97%，公墓火警也可能延燒至保安林，林業及自然保育署台中分署與台中市消防局第四救災救...

矽品辦捐血結合親子活動 明天台中還有一場

矽品精密今年安排特別的捐血活動，結合捐血與親子活動，設計孩童專屬的「小大人的血液課」知識閱讀區，上月29日舉辦第一場，明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。