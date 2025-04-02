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豐原富春國小歡慶兒童節 直笛二人組老師安排音樂饗宴

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區富春國小今天辦兒童節慶祝活動，直笛二人組老師演奏，也講解直笛。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小今天辦兒童節慶祝活動，直笛二人組老師演奏，也講解直笛。圖／富春國小提供

台中市豐原區富春國小今天辦兒童節慶祝活動，林啟文老師與郭焜照老師安排「直笛二人組」精彩演出，悠揚笛聲為學生們帶來難得音樂饗宴，提前祝他們兒童節快樂。

二位老師站上舞台，清亮旋律學生們專注聆聽，直笛二人組演奏傳統直笛樂曲，也安排流行歌曲與動畫主題曲，熟悉旋律響起時，學生們輕輕跟著哼唱。

二位老師向學生們介紹「直笛家族」，展示低音直笛、中音直笛與高音直笛，示範不同種類直笛的音色與特色；三年二班學生楊琍羽說「原來直笛不只有我們平常吹的那種，還有這麼多不同聲音，好像一個大樂團，好神奇！」五年三班學生林凱倫感動說，以前吹直笛只是功課一部分，今天看到老師們的演奏，才發現直笛原來可以表達這麼多情感，真的好美，他要更認真練習，希望有一天也能吹出這麼動聽的音樂。

台中市豐原區富春國小今天辦兒童節慶祝活動，直笛二人組老師演奏，也講解直笛。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小今天辦兒童節慶祝活動，直笛二人組老師演奏，也講解直笛。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小今天辦兒童節慶祝活動，直笛二人組老師演奏，也講解直笛。圖／富春國小提供
台中市豐原區富春國小今天辦兒童節慶祝活動，直笛二人組老師演奏，也講解直笛。圖／富春國小提供

兒童節 豐原 音樂

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