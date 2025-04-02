豐原富春國小歡慶兒童節 直笛二人組老師安排音樂饗宴

台中市豐原區富春國小今天辦兒童節慶祝活動，林啟文老師與郭焜照老師安排「直笛二人組」精彩演出，悠揚笛聲為學生們帶來難得音樂饗宴，提前祝他們兒童節快樂。

二位老師站上舞台，清亮旋律學生們專注聆聽，直笛二人組演奏傳統直笛樂曲，也安排流行歌曲與動畫主題曲，熟悉旋律響起時，學生們輕輕跟著哼唱。