「水母飛碟」爆紅！台中水湳這座新地標獲國際金獎
台中市西屯區水湳經貿園區中央公園內、由紅聲數位創作的公共藝術「島球訊號」12顆球體在夜晚變換彩光，被遊客稱為「水母飛碟」爆紅成新地標，今傳喜訊，獲2025美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）建築設計類公共藝術金獎肯定。
文化局表示，市長盧秀燕上任以來，積極打造幸福宜居的美學城市，持續在山、海、屯、城各區推動公共藝術的設置。去年在水湳經貿園區以「水湳展新顏」為主題，推出公共藝術，並邀國內外優秀的藝術家創作。
除了連獲國際設計大獎的「綠野遊蹤」，以及此次獲獎的「島球訊號」外，尚有「浮遊之花」、「逐光掠影」、「水湳客廳．環生座椅」、「座標系列—螢花」、「時光琉彩」、「光洵環」、「雀鳥園藝師」、「水湳種籽花園」、「微觀複印」、「綠蔭˙菁菁」、「蕴蘊之湳Pipe」等13件優秀作品。
文化局說，將結合AR（擴增實境）技術的藝術創造「我在水湳的故事」如火如荼製作中，未來將透過公共藝術與環境對話交流，帶民眾一探水湳的歷史變遷與發展歷程。
藝術團隊紅聲數位表示，「島球訊號」位於中央公園生活體驗區森林中，是由不鏽鋼所打造、12顆大小不一的球體，遠看彷彿飄浮在森林中的氣泡，從大地中緩緩升起，在夜晚，球體會隨著周遭環境的濕度、溫度，變換成不同的色彩，並閃爍著繽紛光芒，猶如會呼吸的氣泡；設置之初便廣受遊客喜愛，成為一大亮點。
文化局補充，歡迎市民到水湳中央公園感受更多公共藝術的美好，更多訊息可至「水湳展新顏」粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言