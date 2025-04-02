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「水母飛碟」爆紅！台中水湳這座新地標獲國際金獎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中中央公園內的公共藝術「島球訊號」，被遊客稱為「水母飛碟」爆紅。圖／台中市政府提供
台中中央公園內的公共藝術「島球訊號」，被遊客稱為「水母飛碟」爆紅。圖／台中市政府提供

台中市西屯區水湳經貿園區中央公園內、由紅聲數位創作的公共藝術「島球訊號」12顆球體在夜晚變換彩光，被遊客稱為「水母飛碟」爆紅成新地標，今傳喜訊，獲2025美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）建築設計類公共藝術金獎肯定。

文化局表示，市長盧秀燕上任以來，積極打造幸福宜居的美學城市，持續在山、海、屯、城各區推動公共藝術的設置。去年在水湳經貿園區以「水湳展新顏」為主題，推出公共藝術，並邀國內外優秀的藝術家創作。

除了連獲國際設計大獎的「綠野遊蹤」，以及此次獲獎的「島球訊號」外，尚有「浮遊之花」、「逐光掠影」、「水湳客廳．環生座椅」、「座標系列—螢花」、「時光琉彩」、「光洵環」、「雀鳥園藝師」、「水湳種籽花園」、「微觀複印」、「綠蔭˙菁菁」、「蕴蘊之湳Pipe」等13件優秀作品。

文化局說，將結合AR（擴增實境）技術的藝術創造「我在水湳的故事」如火如荼製作中，未來將透過公共藝術與環境對話交流，帶民眾一探水湳的歷史變遷與發展歷程。

藝術團隊紅聲數位表示，「島球訊號」位於中央公園生活體驗區森林中，是由不鏽鋼所打造、12顆大小不一的球體，遠看彷彿飄浮在森林中的氣泡，從大地中緩緩升起，在夜晚，球體會隨著周遭環境的濕度、溫度，變換成不同的色彩，並閃爍著繽紛光芒，猶如會呼吸的氣泡；設置之初便廣受遊客喜愛，成為一大亮點。

文化局補充，歡迎市民到水湳中央公園感受更多公共藝術的美好，更多訊息可至「水湳展新顏」粉絲專頁查詢。

台中中央公園內的公共藝術「島球訊號」，被遊客稱為「水母飛碟」爆紅。圖／台中市政府提供
台中中央公園內的公共藝術「島球訊號」，被遊客稱為「水母飛碟」爆紅。圖／台中市政府提供
台中中央公園內的公共藝術「島球訊號」，被遊客稱為「水母飛碟」爆紅。圖／台中市政府提供
台中中央公園內的公共藝術「島球訊號」，被遊客稱為「水母飛碟」爆紅。圖／台中市政府提供

公共藝術 文化局

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