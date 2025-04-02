大甲媽遶境進香不怕天候變化 下載APP有專屬氣象服務

大甲媽祖9天8夜的遶境進香活動，將於4月4日深夜起駕出發，中央氣象署表示，連續第13年與台中大甲鎮瀾宮攜手合作，提供在地便捷的氣象服務，陪伴遶境信眾參與活動更安心順利，歡迎下載並安裝「中央氣象署W - 生活氣象」APP，便可隨手查詢天氣資訊，安心、舒適且安全地參與遶境活動。

中央氣象署表示，一年一度熱鬧非凡的大甲媽祖遶境活動，預計將有大批信眾共襄盛舉，遶境期間適逢天氣變化快速的春季，為服務參與信眾及工作團隊及早獲得天氣資訊，

配合大甲鎮瀾宮，訂於於4月4日、4月5日遶境去程（大甲至彰化），由資深預報員帶領氣象署團隊深入遶境行列，在遶境沿途的廟宇舉辦氣象播報快閃活動，沿途亦將與信眾面對面交流氣象資訊需求或建議；同時在劇烈天氣發生前，通知鎮瀾宮服務團隊進行應變決策。

此外，氣象署於4月4日、7至8日及11日，分別由台中氣象站、嘉義氣象站的服務團隊在台中大甲鎮瀾宮、嘉義新港鐵路公園及彰化花壇鄉文德宮前設置行動氣象服務站及行動氣象服務車，在廟前廣場由氣象署資深預報員在現場向信眾解說活動期間的天氣資訊之外，亦透過行動氣象服務車以跑馬燈形式提供天氣現況與即時訊息，陪伴遶境信眾一路平安。