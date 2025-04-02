台中消防局女力爆發 昨布達首任女小隊長 3女任分隊長

台中市消防局昨天人事調整，其中南屯等13個分隊長交接，有春社、溪湳、大安分隊由女性擔任，分別是施盈孜、許佳莉、袁芷筠，其中施、許是新任分隊長、袁為調任，另外梧棲分隊新任小隊長黃詩涵是該分隊首位女性小隊長，此波調動堪稱「女力爆發」，消防局長孫福佑也期許，此次人事調整，讓消防團隊注入更多元力量。

消防局指出，此次職務輪調調整中，有女性幹部脫穎而出，分別為春社分隊新任分隊長施盈孜、溪湳分隊新任分隊長許佳莉、大安分隊長袁芷筠（原犁份分隊長）此外，梧棲分隊新任小隊長黃詩涵為市府消防局首位女性小隊長。

消防局表示，消防勤務過去以男性為主力，但女性消防人員的表現亮眼，已憑藉卓越的專業能力與領導潛力，為消防團隊注入多元力量，彰顯消防職場性別平等的進步發展。

消防局長孫福佑說，分隊長、小隊長都是消防工作第一線的基層幹部，在分秒必爭災害現場或是緊急救護工作，基層幹部需身先士卒帶領同仁圓滿達成任務，此次藉由職務輪調及晉陞，強化基層幹部內外勤歷練及領導統御的能力，期許未來能持續秉持專業及熱忱，帶領各分隊同仁在消防工作上持續精進，為市民的生命財產安全築起最堅固的防線。

孫福佑勉勵，消防工作是一場與時間賽跑的戰鬥，需要團隊無間合作，更需要勇敢與熱忱並行。希望同事在新職務上發揮所長，帶領隊員不斷精進，讓台中的消防服務更上一層樓，為市民提供最堅強的守護。

以下為此次各大隊分隊長調整名單：

第一救災救護大隊 頭家厝分隊長張瀚文

第二救災救護大隊 谷關分隊長蘇進達

第三救災救護大隊 溪湳分隊長許佳莉、車籠埔分隊長賴宜宏

第四救災救護大隊 犁份分隊長李孝義

第五救災救護大隊 幼獅分隊長朱明昌、大安分隊長袁芷筠（原犁份分隊長)、外埔分隊長廖書群

第六救災救護大隊 南屯分隊長謝嘉益、黎明分隊長許哲維、協和分隊長張凱閔、春社分隊長施盈孜