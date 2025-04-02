台中消防局女力爆發 昨布達首任女小隊長 3女任分隊長
台中市消防局昨天人事調整，其中南屯等13個分隊長交接，有春社、溪湳、大安分隊由女性擔任，分別是施盈孜、許佳莉、袁芷筠，其中施、許是新任分隊長、袁為調任，另外梧棲分隊新任小隊長黃詩涵是該分隊首位女性小隊長，此波調動堪稱「女力爆發」，消防局長孫福佑也期許，此次人事調整，讓消防團隊注入更多元力量。
消防局指出，此次職務輪調調整中，有女性幹部脫穎而出，分別為春社分隊新任分隊長施盈孜、溪湳分隊新任分隊長許佳莉、大安分隊長袁芷筠（原犁份分隊長）此外，梧棲分隊新任小隊長黃詩涵為市府消防局首位女性小隊長。
消防局表示，消防勤務過去以男性為主力，但女性消防人員的表現亮眼，已憑藉卓越的專業能力與領導潛力，為消防團隊注入多元力量，彰顯消防職場性別平等的進步發展。
消防局長孫福佑說，分隊長、小隊長都是消防工作第一線的基層幹部，在分秒必爭災害現場或是緊急救護工作，基層幹部需身先士卒帶領同仁圓滿達成任務，此次藉由職務輪調及晉陞，強化基層幹部內外勤歷練及領導統御的能力，期許未來能持續秉持專業及熱忱，帶領各分隊同仁在消防工作上持續精進，為市民的生命財產安全築起最堅固的防線。
孫福佑勉勵，消防工作是一場與時間賽跑的戰鬥，需要團隊無間合作，更需要勇敢與熱忱並行。希望同事在新職務上發揮所長，帶領隊員不斷精進，讓台中的消防服務更上一層樓，為市民提供最堅強的守護。
以下為此次各大隊分隊長調整名單：
第一救災救護大隊 頭家厝分隊長張瀚文
第二救災救護大隊 谷關分隊長蘇進達
第三救災救護大隊 溪湳分隊長許佳莉、車籠埔分隊長賴宜宏
第四救災救護大隊 犁份分隊長李孝義
第五救災救護大隊 幼獅分隊長朱明昌、大安分隊長袁芷筠（原犁份分隊長)、外埔分隊長廖書群
第六救災救護大隊 南屯分隊長謝嘉益、黎明分隊長許哲維、協和分隊長張凱閔、春社分隊長施盈孜
第七救災救護大隊 中區分隊長林伯羽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言