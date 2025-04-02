森林火災原因人為因素97％ 林業署與消防宣導掃墓防火

根據統計引發森林火災原因，人為因素占97%，公墓火警也可能延燒至保安林，林業及自然保育署台中分署與台中市消防局第四救災救護大隊合作，明天與後天將在清水區橫山公墓及沙鹿區第六公墓辦理金紙集中處理宣導活動，參與金紙集中處理的民眾，可兌換限量贈品。

為防範於未然，林業保育署台中分署今年3月15日起每周六、日在清水區橫山公墓及沙鹿區第六公墓辦理金紙集中處理宣導活動，宣導期間已發生8起公墓火警，多民眾焚燒金紙未完全熄滅而悶燒，成為一邊宣導一邊滅火的情況。

林業保育署台中分署指出，根據統計引發森林火災原因，人為因素占97%，公墓火警延燒至保安林的案件每年都會發生，讓救火人員疲於打火。

該分署為維護保安林林相以發揮保安功能，在清水區橫山公墓建置消防水塔，即時提供台中市消防局第四救災救護大隊打火水源，提高滅火效能。除了強化滅火設施，也向掃墓民眾宣導用火安全，期能將公墓火警發生情況降低，維護掃墓民眾安全。