快訊

開放山林後黑鷹直升機被當小黃 搜救求償僅一件成功

豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

柯文哲手術結束！昏躺病床將送戒護病房 陳佩琪緊相隨

聽新聞
0:00 / 0:00

森林火災原因人為因素97％ 林業署與消防宣導掃墓防火

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

根據統計引發森林火災原因，人為因素占97%，公墓火警也可能延燒至保安林，林業及自然保育署台中分署與台中市消防局第四救災救護大隊合作，明天與後天將在清水區橫山公墓及沙鹿區第六公墓辦理金紙集中處理宣導活動，參與金紙集中處理的民眾，可兌換限量贈品。

為防範於未然，林業保育署台中分署今年3月15日起每周六、日在清水區橫山公墓及沙鹿區第六公墓辦理金紙集中處理宣導活動，宣導期間已發生8起公墓火警，多民眾焚燒金紙未完全熄滅而悶燒，成為一邊宣導一邊滅火的情況。

林業保育署台中分署指出，根據統計引發森林火災原因，人為因素占97%，公墓火警延燒至保安林的案件每年都會發生，讓救火人員疲於打火。

該分署為維護保安林林相以發揮保安功能，在清水區橫山公墓建置消防水塔，即時提供台中市消防局第四救災救護大隊打火水源，提高滅火效能。除了強化滅火設施，也向掃墓民眾宣導用火安全，期能將公墓火警發生情況降低，維護掃墓民眾安全。

台中分署呼籲，掃墓祭祖期間，處理香燭、金紙、雜草等應格外小心，為防範墓地火災的發生，請牢記「一不、二要」—除草「不」用火，紙錢燃燒「要」集中，林火風險「要」關注。若發現森林火災，可撥打免付費電話：0800-000-930（您您您，救山林）通報，舉發燒燬國、公有林查獲犯罪行為人者，得發給舉發人10萬元以下獎金。

林業及自然保育署台中分署與台中市消防局第四救災救護大隊合作，明天與後天將在清水區橫山公墓及沙鹿區第六公墓辦理金紙集中處理宣導活動。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署與台中市消防局第四救災救護大隊合作，明天與後天將在清水區橫山公墓及沙鹿區第六公墓辦理金紙集中處理宣導活動。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署與台中市消防局第四救災救護大隊合作，明天與後天將在清水區橫山公墓及沙鹿區第六公墓辦理金紙集中處理宣導活動。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署與台中市消防局第四救災救護大隊合作，明天與後天將在清水區橫山公墓及沙鹿區第六公墓辦理金紙集中處理宣導活動。圖／林業及自然保育署台中分署提供

公墓 金紙

延伸閱讀

清明連假將至…想提早掃墓 沖犯生肖年齡與墳墓坐向看這

青蛇雙春逢清明…4生肖當心 5種人不上墳、3物不可拜

台股大跌逾800點網哀號 神人整理「睡公園」最佳區域：公墓有免費冷氣

母情勒要她回家掃墓「大嫂能妳怎不能？」 害人妻慘被老公罵

相關新聞

影／大甲鎮瀾宮起駕宴今晚舉行 顏清標：吃愈多賺愈多

大甲鎮瀾宮今天在大甲體育場席開1500桌起駕宴，董事長顏清標表示，吃愈多也能賺得愈多，在台中市長盧秀燕的主政之下，台中非...

影／超壯觀！大甲媽史上最大攤起駕宴 席開1500桌

今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香在4月4日晚間起駕，活動開始前三天要茹素，大甲鎮瀾宮今天在大甲體育場設起駕宴，席開1500桌相...

森林火災原因人為因素97％ 林業署與消防宣導掃墓防火

根據統計引發森林火災原因，人為因素占97%，公墓火警也可能延燒至保安林，林業及自然保育署台中分署與台中市消防局第四救災救...

矽品辦捐血結合親子活動 明天台中還有一場

矽品精密今年安排特別的捐血活動，結合捐血與親子活動，設計孩童專屬的「小大人的血液課」知識閱讀區，上月29日舉辦第一場，明...

清明連假交通管制 豐原警結合空中、地面及線上監看

清明節連假將到，台中市豐原警分局將導入科技，以空中、地面及線上監看立體式優化交通疏導，針對國道1號豐原交流道銜接豐原區中...

「普里鹹油條」商標權拍出 一拍即以9萬6千元拍定

行政執行署彰化分署昨天舉辦「卦山法拍市集」，其中，在許多拍賣標的中，最引人注目的南投縣埔里鎮「普里鹹油條」商標權，一拍即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。